潮跟女星着靴　派對狂歡吸Like

年尾大家頻頻參加Party狂歡，若想在派對中美爆全場，就要穿一些平時不會輕易出動到的服飾，而長靴便是Party Look的搶鏡利器之一，能在視覺上令雙腿更長，又可以襯托得小腿曲線更完美。然而穿錯靴就會變成時裝災難，變得娘味十足。如果大家不想穿錯靴，可以參考一眾女星的示範，留意今年的潮靴流行趨勢，去玩的時候自然就萬無一失！

尖頭長靴

尖頭設計的好處就是能讓雙腿看起來更長，搭配短裙更可以讓穿搭更添層次感。國民女神迪麗熱巴和Blackpink的Lisa在今個秋冬，都分別以尖頭長靴搭配同色系的短裙裝扮示人，讓人覺得型格十足。迪麗熱巴的黑色皮拼接旗袍剪裁短裙，搭配長至膝蓋的尖頭長靴，露出大腿一小截最瘦最嫩的皮膚，十分誘人！而且長靴不會貼着小腿，即使腿粗也能穿得上，這個穿搭方法很值得身材豐滿的女士參考。

綁帶長靴

想看起來更甜美性感，比普通長靴更有設計感的綁帶長靴絕對是不二之選。Blackpink的ROSÉ穿上厚底綁帶長靴，搭配貼身的舞台服裝簡直讓人移不開眼睛。BERACAMY今季也有推出綁帶款式長靴Tie Knee Boot，貼腳與厚底的設計能收緊雙腿曲線。柔軟的羊皮或毛絨內裡溫暖又舒適，搭載防滑鞋底，讓大家在派對上盡情跳舞狂歡也不用擔心跌倒。

彩色漆皮靴

漆皮質地長靴的亮面質地非常搶眼，搭配多彩設計更可吸引旁人視線。無論是Blackpink的Jennie抑或是ITZY成員，都有穿上CHARLES & KEITH推出的Lula漆皮系列長靴，高踭貼腳的設計搭配超搶眼的厚底細節，能輕鬆塑造調皮壞女孩風格。尤其是Jennie在巡迴演唱時所穿的靴款，搭配一身舞蹈服飾後，驚艷了全場！