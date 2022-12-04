汪小菲晒銀行紀錄反擊大S　反惹逃稅之嫌：可以陪吳亦凡了

台灣女星大S昨晚（3日）突然爆Seed，踢爆前夫汪小菲買樓冇畀錢及借錢唔還等，汪小菲隨即反擊上載信用卡使用紀錄，聲稱大S離婚後仍繼續使用其信用卡，雙方隔空互數爆發罵戰，其中有網民力撐大S，指：「人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」，更寸爆汪小菲「婚內出軌還得性病」，對此大S罕有回應：「你懂，自此不回了，花錢買那麼多水鬼（指水軍），白費唇舌，套句酸辣粉的話，我們要用法律保護自己。」

與此同時，汪小菲反擊大S時晒出的銀行帳戶紀錄，卻被網民發現兩大漏洞，隨時違法，其中汪小菲疑將在內地賣畫的2億多款項匯到大S台灣的帳戶中，若屬實即違反國家外匯局規定的每年換匯額度上限，意味將涉嫌「非法換匯」，加上汪小菲有「從公司資金支付個人房貸」之嫌，或會「涉嫌偷逃稅」，即被網民笑稱：「這兩點如果坐實，菲菲（汪小菲）可以去陪凡凡（吳亦凡）了」。

惟昨晚凌晨時分，汪小菲又突然轉口風，在社交網發文希望停戰：「親愛的徐熙媛和各位博友。我不管你和這個光頭甚麼關係，你開心就好。但我不想我們的一切只剩談資（錢），我真的想結束這一切了。」並指希望彼此都不要再傷害對方，讓一切過去。有網友指汪小菲「又慫了」，汪小菲直言：「我從來沒慫，這是一個男人該做的事。」又留言：「別撕了，讓全世界華人看笑話？各自安好吧」，但該「求停戰」貼文未幾就遭到刪除。