《今際2》最新預告　山下智久犧牲色相露股

改編漫畫的Netflix話題日劇《今際之國的有栖2》，將於本月22日全球上架，今日(4日公開長達2分半鐘的正式版預告。今季新加盟演出的男星山下智久與男主角山崎賢人展開對決，扮演全裸藝術家「梅花K」久間欣治的他，跟足原著全裸露股入鏡，可算是他入行以來最大膽演出。

《今》劇改編自漫畫家麻生羽呂的同名作品，首季於2020年尾上架後掀起熱潮，第2季相隔2年回歸。劇集講述山崎賢人飾演沉迷網上遊戲的青年「有栖良平」，意外捲入生存遊戲平行世界，與女主角土屋太鳳飾演「宇佐木柚葉」共同合作闖關。2人於第2季中將揭開今際之國幕後主腦，並尋找進入遊戲的初始狀態。上季有份演出的「水雞」朝比奈彩、「安」三吉彩花、「苣屋」村上虹郎及「栗國」青柳翔等人亦繼續亮相。

而由山下飾演的遊戲主理人「梅花K」則於今季首度登場，成為劇的集關鍵人物。他於預告中神還原角色，除了慷慨大晒上半身的結實肌肉外，其中一幕山崎賢人迎面衝來，站在另一邊的山下，全身一絲不掛，側身入鏡可看到臀部曲線，好身材一覽無遺。山下拍攝期間為保持身材，相當控制飲食，更被爆帶埋健身工具到拍攝現場狂操。此外，男女主角亦有在水中十指緊扣的曖昧場面。