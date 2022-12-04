【遊日防疫】新旅行禮儀「4知」遊日必讀

日本疫後開關，觀光客重新入境，雖然可以振興日本經濟，但日本國內疫情也將受到考驗。為免疫情失控，以及保障國民與旅遊業界健康，日本觀光廳早前發布了「新旅行禮儀」給觀光客參考，其範圍涵蓋旅行住宿、飲食、交通、參觀及購物，雖非強制性法例，但也懇請各位旅客自律遵守：

（1）旅行出發篇

在旅行出發前，最好預早兩星期，開始密切留意已預訂之住宿、交通、觀光點及航班的最新狀況，以提防因疫情而出現變化；並每天留意自身健康狀況，每日量度體溫，定時自行做快速測試，以確定自己是否確診；如出發前身體不適，甚至快測結果呈陽性，便應該取消行程，並盡快吃藥休息，切勿強行出發。

在旅行期間，除了要戴上口罩，也要勤加洗手及消毒；如需排隊，例如乘搭巴士，應跟前後乘客保持適當社交距離；在選擇住宿及用餐地點時，更應找有防疫對策認證的酒店或餐廳，以降低旅行途中染疫風險。

（2）住宿飲食篇

選擇有衞生保障的住宿十分重要，尤其溫泉酒店，不但吃喝睡覺都在店中，晚上更有機會在公共空間洗澡及泡溫泉，如不懂禮儀不但失禮，更會增加感染機會。出入酒店，首先要按規矩量度體溫及消毒雙手；在用膳時，大家都會除下口罩，為避免接觸，應以舉杯代替碰杯，並且自己吃自己的餐，避免分享食物；泡溫泉時，即使與友結伴，也應保持安靜，避免口沫橫飛；泡完溫泉交誼，如非飲食，應戴上口罩才交談，或回到自己房間相聚。

（3）交通篇

旅行乘坐公共交通，無論是飛機、巴士或列車，都無可避免與別人近距共處，故此必需戴上口罩，並盡量避免除下口罩。如果是自駕遊旅行，最好開啟車窗，讓車內空氣保持流通；在車廂或飛機艙內，即使跟旅伴聊天，也要有所節制，更不應脫下口罩吃喝交談，以免增加飛沫傳播風險，才能保護自己和其他乘客。

（4）觀光購物篇

日本在開關後，特別在周末假期，各著名景點都人山人海，為免增加染疫機會，旅客應避免在人流高峰時段前往，到達後如發現人潮擠擁，也不宜進入場所；如在室外環境，想坐下休息喝水，都要跟別人保持社交距離；如進入音樂會或球場等人多場所，亦不要脫下口罩大聲喧嘩或四處走動，應留在座上保持安靜。在購物時，例如買旅行手信，要盡力避免把東西翻來覆去，購物後更要盡快洗手消毒，才可繼續行程。

最後提醒大家，旅行出外打招呼，大家點頭微笑就好了，別太熱情想跟對方握手，如遭拒絕便自招尷尬。

日本新旅行禮儀