陳蕊蕊餐廳日日爆晒埸　計劃進軍「生酮」生意

藝人柯嘉琪（Kiko）最近與友人投資七位數，開設日式居酒屋，日前舉行開幕儀式，獲圈中好友陳蕊蕊、漢洋及譚嘉荃等到賀。Kiko透露過去三年受疫情困擾，自己又忙於生仔及湊仔，有感現時疫情放緩，加上仔仔日漸長大，正是好時機經營生意：「我曾經開過火鍋店，合資嘅朋友都有做生意經驗，所以有信心好快回本，仲計劃開連鎖分店！我好鍾意食日本嘢，呢三年大家都冇機會出埠，所以就啟發到我不如搞日式居酒屋生意。」又表示開心獲老公及兒子支持。

至於陳蕊蕊稱上月也跟友人合資經營日本餐廳，今次正好跟Kiko取經：「我們喺唔同地區開店，招牌菜都唔同，所以完全冇衝突，反而我可以跟Kiko學吓嘢。（你嗰邊生意點？）好好彩，每晚都爆晒，而且政府放寬咗防疫政策，有信心半年內回本。」

她透露近年開始關注飲食健康，又計劃投資生酮飲食生意，她笑說：「自己本身好為食，又難戒口，所以開始研究生酮飲食，推廣一吓呢個飲食文化。」而瓣數多多的漢洋亦將開設西式餐廳：「對政府好有信心，加上我嘅餐廳可以做埋表演場地，相信好有發展空間。」譚嘉荃自言曾做生意損手，自嘲數口差，害怕再做老闆，除非找到信得過的拍檔，因此凡事都要「睇定啲」。