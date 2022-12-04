打印新勢力　配App更實用？

聖誕與新年臨近，四處也是璀璨燈飾布置，又是影相好時候，部分人更喜愛將相片打印出來以作留念。最近兩大牌子都有打印機推出，俱可配合自家App玩出新花臣！

AR活現相紙

instax SQUARE Link是FUJIFILM全新智能相片打印機，尺寸約是instax mini打印機的1.5倍，能夠將智能手機內的影像打印到方形菲林上，由傳送至開始打印約12秒，並支援連續打印，每次充電可印100張相片。

跟同系打印機一樣，它可經專用App加入各種框架模板和數字貼紙，新功能更包括AR效果，打印後只需掃描照片的二維碼，便能看到添加的AR內容出現在手機屏幕上，當中包括文字、圖像、背景顏色、塗鴉和動畫等，並錄製屏幕放上社交媒體上跟他人分享，啱晒節日用來開心Sharing！

手機遙距操控

Epson最近推出了兩部Expression Home系列的3合1家用打印機，集打印、複印、掃描功能於一身，其中XP-2200每分鐘可印27頁黑白及15頁彩色紙張，而XP-4200則每分鐘可印33頁黑白及15頁彩色紙張，並設有2.4吋LCD以顯示各式資訊。兩部打印機俱採用4色獨立墨水盒，並支援全新Smart Panel App，可經智能手機或平板電腦遙距操控，用戶們還可以連結Classroom帳戶實現遠端打印。