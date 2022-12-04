Party Time！靚靚應節蛋糕點少得

開Party除了美食與佳釀之外，還有少不了一登場即搶晒Fo的應節蛋糕，今年有不少品牌推出節慶蛋糕，有大熱巴斯克蛋糕「易服」換上一身節日氣息包裝、又有北歐風經典甜點與佳節甜品，還有連鎖咖啡店與意式餅店聯乘推出的繽紛蛋糕等，想要樣有樣、要味道有味道，總有心水選擇！

人氣巴斯克百變好玩

要數近年大熱的蛋糕款式，非巴斯克蛋糕莫屬，而以巴斯克蛋糕而聞名的Soulgood Bakery趁聖誕節、於即日起推出多款創意十足的聖誕新年節日限定口味款式來，包括全新的百利甜酒聖誕樹幹巴斯克芝士蛋糕、載譽歸來的蘋果金寶巴斯克芝士蛋糕；又有4吋Soul Baby Cake的蘋果金寶巴斯克芝士蛋糕、百利甜酒巴斯克芝士蛋糕和特濃朱古力草莓巴斯克芝士蛋糕，還有復古罐裝蛋糕的低糖藍莓口味Blueberry Night、微醺夢幻組合Bozzy Baileys，甚至連大堆頭的聖誕派對組合也有，包括4人歡樂聖誕樹禮盒及8人歡樂聖誕樹禮盒等。當中的蘋果金寶巴斯克芝士蛋糕是去年聖誕推出即掀起全城瘋搶熱潮，今年載譽歸來，保留了蘋果批和巴斯克芝士蛋糕的雙重口感，不過就換上具節日氣息的包裝，儀式感十足！全新口味的百利甜酒聖誕樹幹巴斯克芝士蛋糕用上軟心百利甜酒製作，外層是70%黑朱古力及綴上新鮮士多啤梨，外形猶如傳統聖誕樹幹蛋糕，口感豐富又風味獨特。小巧精緻的Soul Baby Cake包裝非常有心思，用上透明半球狀外裝綁上絲帶，滿滿的亮眼浪漫元素，非常IGable，品牌更特意推出三合一聖誕新年禮盒，一次過試勻3款Baby Cakes口味。而罐裝蛋糕就有全新口味的Blueberry Night，以焦糖味十足的Lotus餅碎為底層，配上招牌原味忌廉芝士和自家製酸甜低糖藍莓果醬，多層⼝感，讓巴絲打與親友嘗到滿滿的幸福滋味。

奧地利經典甜點

聯乘滋味加乘

喜歡蒲咖啡店歎咖啡的都知道連鎖咖啡店香港星巴克愛不定時推出新口味飲料及美食，踏入12月聖誕佳節，品牌再次推招，更首次與意大利高級餐飲品牌COVA玩聯乘，推出「COVA for Starbucks Holiday Delights」系列，包括榛子朱古力蛋糕、拖肥慕絲咖啡蛋糕、聖誕紅絲絨蛋糕及紅桑子白雪蛋糕4款特色蛋糕。當中的榛子朱古力蛋糕用上COVA的特色榛子朱古力醬，與品牌經典的「Chocolate Marquise」結合，集結將兩個品牌的朱古力魅力；而聖誕紅絲絨蛋糕及紅桑子白雪蛋糕則以COVA的經典蛋糕為靈感，分別加入富聖誕色彩的紅桑子及紅絲絨而成，聖誕氣氛滿滿！此外，品牌亦為聖誕聯乘系列特別設計了主題包裝盒，糅合兩個品牌的標誌性元素，再以充滿節日感的紅綠色配上絲帶，好有節日味道！品牌同步推出全新星巴克熊朱古力咖啡，以及與電視劇聯乘推出「Emily in Paris + Starbucks®系列」，產品以水彩風格設計配上搶眼色澤，有心形艾菲爾鐵塔及明亮的粉色牡丹印花等，5件限量品包括隨行杯、咖啡杯及手提袋等，粉絲可別錯過！

本地品牌繽紛好味

本地朱古力品牌龍島今個聖誕以「Holly Jolly」為主題推出一系列節慶美點及聖誕蛋糕，蛋糕有Santa's Ride榛子香橙布丁慕絲蛋糕、Snowy Dream雜莓開心果紅絲絨蛋糕，聖誕小蛋糕的梅酒士多啤梨慕絲蛋糕和栗子杧果慕絲蛋糕。Santa's Ride以幼滑榛子慕絲夾住香橙布丁，搭配朱古力海綿蛋糕而成，味道香濃細膩，而底層就綴以54%黑朱古力榛子脆脆及可可豆碎，豐富蛋糕口感，而蛋糕面層就用上多款口味的手工朱古力及馬卡龍砌出聖誕老人禮物車，好有聖誕節日氛圍。Snowy Dream用上幼滑的雜莓忌廉與富榛果香氣的開心果布丁、香甜新鮮士多啤梨及質感綿密濕潤的紅絲絨蛋糕層層相間而成，底層加入了白朱古力榛子脆脆作點綴，酸甜味道平衡又口感豐富。聖誕小蛋糕以梅酒士多啤梨慕絲蛋糕最為搶眼，紅色聖誕球造型，入面是口味獨特的梅酒士多啤梨慕絲蛋糕，以梅酒士多啤梨慕絲、梅酒浸士多啤梨果醬及鬆軟的海綿蛋糕製作而成，散發住微微酒香，風味獨特；會員於即日至12月15日期間選購Santa's Ride香橙布丁榛子慕絲蛋糕更享8折優惠呢！

可愛角色萌趣應節

主打高級日式蛋糕的東海堂今個聖誕好鬼馬，因為與日本人氣角色多啦A夢聯乘推出兩款主題蛋糕之餘，還推出限量100個特別製訂蛋糕，勢必掀起粉絲瘋搶。主題蛋糕分別是「閃爍聖誕」及「夢幻小屋」，前者由多啦A夢化身閃爍聖誕樹造型發光擺設，配上聖誕樹頭設計的草莓黑森林蛋糕，伴住大家迎接閃亮派對；後者則是限量預訂款式，多啦A夢利用隨意門帶大家到雪國裏的蛋糕小屋，配以黃梅醬的牛油蛋糕，香甜美味。品牌今年亦帶來「クリスマスの森の冒険」為主題的5款聖誕蛋糕，分別是朱古力慕絲蛋糕的「歷險薑餅人」、 草莓雲呢拿慕絲紅絲絨蛋糕的「雪國草莓」、水果忌廉蛋糕的「鮮果嘉年華」、栗子朱古力忌廉蛋糕的「森之旋栗」和杧果忌廉蛋糕的「夢幻芒園」。當中的「歷險薑餅人」用上濃厚朱古力海綿蛋糕及幼滑慕絲配上朱古力甘那許和白朱古力脆珠製作而成，外形可愛又味道豐富；於12月19日或之前預訂各款主題蛋糕還享低至85折優惠呢！