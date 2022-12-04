郭柏妍「洗腦魔音」令網民徹夜難眠：我好畀心機練！

昨晚（3日）舉行的《歡樂滿東華2022》花生位多多，其中一個令網民通宵達旦狂Loop熱議的花生位，是憑劇集《下流上車族》中「芊芊」一角成功入屋的郭柏妍，她孖住劇中飾演其父的林敏驄、文凱婷、何晉樂等獻唱主題曲《一家人》時，其歌聲可謂「來回地獄又折返人間」，全程處於五音不全，甚至走音邊緣，更以一人之力，令其他人都爭點甩Beat！

至於另一焦點，是她和邵珮詩等熱舞，身穿背心及熱褲的她們狂跳狂扭，雖然她們封胸只騷腿，但瘋狂晃動上身，「Shake Shake奶」效果震撼視覺！大批網民均指郭柏妍的魔音令人難忘得徹夜難眠，更是「洗腦魔音」，其歌聲植入腦中揮之不去，更有網民笑指上天很公平：「上天給郭柏妍美貌，但奪走佢嘅歌喉！」但也有網民讚她唱得可愛！

郭柏妍接受東網訪問稱很開心和林敏驄等人合唱，大讚他們唱得好，她說：「我一直好畀心機去練習，當我知道要唱《一》，每分每秒不停咁練習，無論係化妝或換衫都爭取時間去練，好多謝佢哋一路帶住我唱，希望大家睇得開心，可以為慈善出一分力都好開心。」對於被指是「魔音」，她說：「大家包容吓我，我下次一定出200分努力，畀個機會我OK？下次一定會唱得好畀大家聽，一定會省返靚Daddy（林敏驄）首歌。」林敏驄曾讚她是「行走的CD」，她說對方才算是，不用熱身已唱出水準。

自言和邵珮詩第2次合作的郭柏妍，對於被指有「Fing胸」場面，她說：「我跳時冇特別去留意呢樣嘢，我骨架比較細，好易畀人睇到冇力，所以着重喺跳舞力度上面，冇理到其他位置，最緊要跳得好睇，邵珮詩都跳得好，見佢仲可以落到十級樓梯，非常勁！初時擔心佢fing好多次頭會暈，但佢冇，仲跳得非常之靚！」