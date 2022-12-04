田中美久 童顏美乳搶封面

一個人要有料，人哋先會畀面你，同樣地，喺日本寫真界，要雜誌社肯畀個封面你，個女優絕對唔可以係省油的燈，正如今日為大家介紹嘅田中美久，有童顏又有美乳，首本寫真集仲4度加印，咁有料到，難怪能霸佔到多本雜誌嘅封面啦！

玉乳再發育

青年男女通常去到大約20歲就會停止發育，但唔知點解，好多日本寫真女優嘅發育期往往比一般人長，以田中美久為例，今年已經21歲，但係上圍似乎有愈嚟愈大嘅趨勢，令唔少女生勁羨慕！

話時話，美久妹妹出道多年，個樣不斷進化，起初似個鄰家女孩，畀人嘅感覺清新又純品，近年五官愈嚟愈標緻，氣質亦愈嚟愈迷人。身材方面，雖然阿妹生得偏矮，但線條都幾苗條，特別係上圍，同初出道嗰陣比較，真係脹咗又挺咗，只要件泳衣窄少少，就會有 Big爆嘅感覺，加上佢嗰身鮮嫩雪白嘅肌膚，真係好有睇頭。

雜誌社寵兒

頭先講到美久喺藝能界已經撈咗一段日子，當初係因為鍾意前AKB48成員大島優子，所以去參加HKT48成員招募活動，結果12歲就入行，展開偶像生涯，到咗2017年仲開始拍攝水着寫真添。

有樣有身材，加埋偶像身份，美久喺寫真界取得相當好嘅成績，上年推出嘅首本寫真集《1/2少女》，市場反應好熱烈，更加4度加印！由於阿妹深得唔少寫真迷嘅歡心，不斷有雜誌媒體搵佢影相，亦成為好多雜誌嘅封面女神，難怪有人認為佢好有潛力成為新一代寫真界女王！