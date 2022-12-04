出「水」芙蓉 濕身勁誘人

話說嚟緊有套大片叫《阿凡達2：水之道》，片名預示咗劇情同水（Water）有關，究竟搞邊科，相信唔少人都好期待。不過，喺筆者眼中，水可以引發好多聯想，特別係出水芙蓉同埋一大堆同玩水有關嘅成人電影，諗起都流口水……

Water Pistol 男士獨有

有乜嘢會噴出液體？除咗水槍之外，相信心水清嘅你一定知道答案，冇錯，就係男士嘅兵器，亦即係情色俚語中嘅「Water Pistol」。至於喺女士身上都有個誘人部位同「Water」有關，就係「Water Bags」，亦即係女人胸前嗰對車頭燈。順便教埋大家一個重口味俚語「Water Sports」，唔係解水中運動，而係暗指戀尿癖嘅情慾遊戲。

Sex in Water 女士咪玩

成人電影好多時會出現水中交歡嘅畫面，即係「Sex in Water」，見到男女主角玩到水花四濺，令唔少人好想試吓，但性學家唔多建議女士咁做，當中有兩大理由：其一係衞生問題，無論喺泳池、浴缸抑或海灘，水入面點都會有啲細菌，好機會令下體受到感染；其二係水非但唔係一種有效潤滑劑，仲會令女士蜜洞變得乾燥。假如情到濃時，另一半忍唔住要喺水中曳曳，最好喺入水前笠好安全套，兼準備埋水融性潤滑劑，相信會有少少幫助。

《Water Guns》 水槍勁射

點樣玩水先最過癮？計我話，拿起支水槍，射到成班妹妹仔濕晒身，咁就最興奮！呢套由Zero Tolerance喺2012年推出嘅《Water Guns》，絕對係一套示範作。由四仔名導Mike Quasar執導，演出陣容包括Karina White、Aleksa Nicole、Tasha Reign等巨乳脫星，統統喺當年好有人氣，而全片內容好簡單，各人揸住支水槍係咁射，射到對方濕身飛釘後，跟住再瞓身同一班男脫星玩床上肉搏。雖然呢套片推出至今已有一段時間，但憑住亂龍得嚟又充分滿足男士邪念嘅演出，令好多四仔迷依然印象難忘。

同場加映：若菜奈央《New Water Pole》

喺日本AV界有唔少水頭充足嘅女優，好似2015年8月以Prestige專屬女優身份出道嘅若菜奈央，處女作已經玩潮吹，而喺2016年推出嘅《New Water Pole》，可以話係佢嘅代表作之一。話說當時嘅佢已屆輕熟之年，舉手投足都好有女人味，嗰對35F車頭燈更加係勁吸引，而且佢喺片中換咗多套制服，配合埋好有痴女本色嘅演出風格，令呢套AV嘅觀賞性大增！好可惜嘅係，阿妹喺2017年10月就宣布引退，之後就冇晒蹤影，對AV迷嚟講，絕對係一大損失。