黎耀祥龔慈恩豁出去　放閃無界限

視帝黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼等多位好戲之人於新劇中大鬥演技，黎耀祥飾演輕功了得的退休武師，與息影女星老婆龔慈恩有多場吊威吔戲，大玩雙飛人。由於他們很久沒拍過這種戲，感覺特別好玩，龔慈恩一人分飾兩角，過足戲癮。

由監製黃偉聲與編審龍文康合作的無綫新劇《輕．功》，將緊接《超能使者》於今晚首播，今次是繼《老表》系列和《牛下女高音》後2人再度攜手延續溫情戲路。黃偉聲指此劇着重人情味，雖不是驚天動地的大事件，但就貼地溫馨：「人與人之間往往會有好多矛盾、執着，父母同子女有代溝，朋友之間心病成鬱結，希望大家都能放下執着，成為人生學懂放『輕』嘅『功』課，所以決定藉着戲行傳達『輕功』呢個訊息。」故事以一班離開戲行的從業員為骨幹，包括黎耀祥飾演的武師「洪十一」、息影明星「繆妙」龔慈恩、副導韋家雄、編劇歐瑞偉、美指鄭子誠和道具王綺琴等。

再吊威吔讚舒服

黎耀祥的角色輕功了得而且有不少吊威吔戲，笑言現時的威吔都加了墊十分舒服，他說：「咁耐冇吊，再吊都幾好玩，幾開心。」監製讚他能夠帶動整個劇組，不過他不敢居功，讚賞故事寫得好：「感情到位，唔係我一個功勞，要編導演三方配合。」龔慈恩跟黎耀祥演一對神仙眷侶，她全靠對方的鼓勵讓她放膽演：「因為繆妙太完美太溫柔，感情好似離我遠少少，開始時對拍拖戲有啲抗拒，祥哥叫我唔好抗拒：『唔好以為年紀大啲就唔可以Sweet，睇吓我同祥嫂幾Sweet。』」她分飾兩個角色，一個溫柔，一個豪邁，性格極端，故她刻意利用聲線作出分界。由於繆妙第一集便死去，看到劇組好多溫馨氛圍，她大表羨慕，笑言好想角色翻生。

蔣祖曼得「父母」指引

飾演他們女兒的蔣祖曼，慶幸有「父母」作為明燈，初時因不明角色為何整天對着父母好忟憎，後來得黎耀祥教路而茅塞頓開。她爆「媽媽」龔慈恩未開機前，寧願留在車內捱熱，也不願麻煩別人替她鬆開威吔：「嗰日好曬，車廂好熱，我哋全部落晒車搵地方遮陰，龔姐留喺車裏面，真係好佩服佢，好專業。」

朱晨麗處女獻聲 朱敏瀚全裸任睇

朱晨麗（朱朱）在《輕．功》首次獻聲，監製黃偉聲說：「《有一天我會》呢首歌原唱唔用得，本身唔清楚朱朱歌喉，佢話可以返去練習吓，原來佢唱得好好。」朱朱開心被發掘唱歌天分：「平時好鍾意唱歌，但遇唔到一個合適嘅平台同機會，要多謝監製畀機會，感恩！」她透露首次抱BB演戲，故打醒十二分精神：「今次體驗咗湊BB嘅生活，好似實習咁，以後就好有經驗。」

朱朱與朱敏瀚有感情戲，其中一場戲男方要全裸上陣做人體素描模特兒，朱敏瀚表示拍攝時疫情嚴重，要在家用有限資源健身。問到可有被朱朱睇全相？他笑言：「觀眾睇幾多，佢就睇到幾多，合約包嘅。」

鄭俊弘尋親 自認蠢人

歌手鄭俊弘獻唱多首經典歌作為劇集插曲，包括《深愛着你》、《風繼續吹》及《我們》，連主題曲亦由他包辦。他透露劇中角色是一名中韓混血兒，思想單純，只愛打功夫：「角色性格蠢蠢哋，好簡單，同我有啲似。我都蠢蠢哋，但冇人話過我蠢，通常我話自己蠢。」

劇中他來港尋父，而現實中他亦試過尋父，問到會否更容易代入角色？他說：「同我嘅故事係有啲相似，透過自己經歷搵到情緒，傷感戲可以作參考，見番生父後感覺到佢唔想見我，係Hurt㗎！不過唔緊要，我都大個，冇再諗。」