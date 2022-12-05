郭柏妍洗腦魔音　林敏驄大義滅聲

前晚（3日）舉行的《歡樂滿東華2022》成為全城熱話，無綫咪神李芷晴即製「C家波餅」已夠吸睛，惟最後敗於郭柏妍真情流露的聲色獻藝，先與邵珮詩以「Shake Shake奶」震撼視覺，自稱是「浴室歌手」的她更施展「洗腦魔音」，令觀眾徹夜難眠，就連林敏驄也要「大義滅聲」，揚言要入浴室親自調教！面對全城熱議，郭柏妍說：「大家畀個機會我吖！」

《歡樂滿東華2022》前晚籌得總善款123,988,888元，成功打破去年紀錄，娛樂性更是爆燈，百分百歡樂滿東華！在「凍冰水籌善款」環節中，3位《香港小姐再競選》的冠、亞、季軍何沛珈、李芷晴及陳懿德以運動bra上陣，浸冰水時嗌到「嘩嘩聲」，觀眾亦睇到「嘩嘩聲」，皆因她們凍到夾臂取暖，尤其34C「無綫咪神」李芷晴即場唧出「C家波餅」，同場加映冰粒卡在胸前的「冰粒撞奶」一幕，冰火交融籌得20萬，算是付出有價值！

邵珮詩忘我搖晃

雖然李芷晴為善事無「C」奉獻，但始終不敵郭柏妍的「真材實料」，盡展上天所賜的聲色，除了在兩個表演環節共籌得60萬元善款，更成功令全港網民徹夜討論，功德無量！她先和邵珮詩等玩花式踩板，雖然有點姐手姐腳，但勝在無懼隨時尷尬跌倒，落力跣樓梯或落斜。雖然眾女以包到上頸的背心上陣演出，但天生我「材」難掩「峰」芒，忘我瘋狂晃動，上演「Shake Shake奶」地動山搖的視覺效果。

郭柏妍再下一城，憑劇集《下流上車族》中「芊芊」一角成功入屋的她，孖住飾演其父的林敏驄、文凱婷、何晉樂等獻唱主題曲《一家人》。自封「浴室歌手」的她盡展「一唱入魂」的功力，其魔音全程「來回地獄又折返人間」，最厲害是以一人之力蓋過《聲夢傳奇》出身的文凱婷及何晉樂歌聲，更出現骨牌式甩beat效應，差點令其他人跟不上！

大批網民指郭柏妍的「洗腦魔音」令人徹夜難眠，自動植入腦海揮之不去：「上天給郭柏妍美貌，但奪走佢嘅歌喉」、「昨晚全家睇電視，連我個3歲小朋友都問，做乜芊芊唱到咁嘅？」不過也有網民讚她為慈善勇敢獻聲，指她唱出可愛及純真！而林敏驄更一度「大義滅聲」，網晒一段只刪走郭柏妍歌聲的另類合唱版，但隨後將短片下架。

林敏驄昨日（4日）受訪時笑言「滅聲」是用心良苦：「我係鞭策佢，我都估唔到佢殺傷力咁大，我要調教吓佢，等我打通佢任督二脈，不過佢沖涼時唱歌，我要被迫睇佢沖涼喎！信佢唔會唔開心，咁先好呀！由谷底開始，咁先至每次都有進步呀。（你合唱時忍到笑喎！）喺現場聽唔到佢唱，我諗佢食咗辣辣壽司，啲壽司同佢八字唔夾，先引發到佢啲魔性出嚟啫。（作首歌畀佢一雪前恥？）叫《魔性大發》啦！我係嚴父，教佢不怕跌倒，好似踩板咁！」另外，角逐視帝的他前晚和曾志偉一齊受訪，他稱不懂頒獎禮遊戲規則，故不會拉票，志偉即笑言他可「賄賂」總經理，林敏驄聞言說：「請個高挑Model，你擒上去！」即被志偉連環掌摑。

「畀個機會我」

郭柏妍昨日接受東網訪問時表示：「我一直好畀心機去練習，每分每秒不停咁練，好多謝佢哋一路帶住我唱，希望大家睇得開心。（網民話你係『魔音』？）大家包容吓我，下次一定出200分努力，畀個機會我OK？」至於被指和邵珮詩上演「揈胸」場面，她說只投入跳舞，沒有留意其他部位。