【是日通勝】

農曆十一月十二

壬寅年 辛亥月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、裁衣、理髮

忌：開渠、動土、安床

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、18、20、48

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

金牛座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

雙子座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

巨蟹座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

獅子座：工作表現受肯定，宜繼續努力，忌得意忘形。

處女座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

天秤座：沒必要跟別人比較，也不應把失意無限放大。

天蠍座：心浮氣躁，要懂得自我安慰，避免健康受損。

人馬座：各方面的運勢都不錯，穿淺黃色衫對你有利。

山羊座：運氣好到極，遇到任何問題都能應付自如。

水瓶座：受人事問題困擾，事業遇阻力，要謹言慎行。

雙魚座：愛情運非常好，主動示好有望打動心儀對象。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 易犯錯

鼠：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

牛：別把不快的事放在心，宜向友人傾訴。

虎：情緒不穩，勿將小事化大，忌鑽牛角尖。

兔：財運一般，意外開支增多，易入不敷支。

龍：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：桃花旺，有伴侶者宜抽空享受二人世界。

馬：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

羊：貴人助力強，工作如虎添翼，成功在望。

猴：偏財大旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

雞：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：是日沖煞，心浮氣躁，謀事易失去理智。

豬：工作運欠佳，勞而無功，內心感到委屈。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

經事還諳事 閱人如閱川

經歷的事情多了，自然更熟悉事物的道理，見過的人多了，如同水匯成川河一樣，看人世會更加清澈了然。上期專欄提及人的面相可用來分析運程，今期分享如何從面相氣色看吉凶。

如果一個人的面孔暗淡無光，同時雙耳發霉一樣，沒有一點光澤，黑黝黝的，反映目前的處境很不好。若面色浮現臘黃色，要加倍留意身體。一些面相學高手可通過觀察氣色去判定一個人近期運勢的吉凶，甚至從面色知曉親人的生死。《何知歌》有云：「何知人家孝服生，但看喪門白粉痕。何知不久剋妻兒，但看氣色白眉生。」喪門指眼下臥蠶的地方，面相學中，白色是最不吉利的氣色，同天生皮膚白是不一樣的。

俗語說：「人逢喜事精神爽」，若一個人額頭飽滿，顴骨發達且有肉，下巴有力，容易得貴人相助。有甚麼面部疤痕或癦要注意？鼻子要特別留意，因它象徵財富（破財）和健康，40歲至49歲的運勢就看那個位置，女性有這情況，除了影響自己的運勢，還會令丈夫的運勢減半。

有位人士自認下巴飽滿，代表晚運衣食無憂，但由於他的嘴唇薄，代表口不對心，無情無義，背信棄義，即使可透過口技賺到名利雙收，卻落得孤獨晚年，身邊沒有真正朋友。如果此人的嘴唇厚加上地閣方圓飽滿，一定具有責任心、專一，凡事替他人着想。若你想晚年得到幸福，不要錯失光陰，馬上行動修復，從行為改變，心改自然運改。