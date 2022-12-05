Anson Lo冧女破底線任曱甴爬上身　笑拍檔Jer「好虛偽」

Anson Lo為演出新劇《百萬同居計劃》既要挑戰自己的衞生底線，又要被水曱甴躝上身，認真大犧牲！而他投資了7位數字創立個人服裝品牌，「教主服」一月將推出。

Anson Lo主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》以《大叔的愛》為班底，今次演繹隨性草根角色，由外到內也與「教主」相反。為角色除了要操大隻騷肌配合劇中體力勞動工作，更要突破自己衞生底線，他說：「入面好多我覺得好污糟嘅嘢，好似搬貨、整車、塞隻手入油缸、沖涼去水位塞咗要用手去攞番堆頭髮出嚟，如果係自己會用好多張紙巾包住先攞起，要突破自己衞生關口真係好難！」愛乾淨的他笑指最初拍一次消毒一次，但後來發覺也消毒不了那麼多，惟有拍完再徹底消毒。

教主除了要忍受污糟邋遢，還要忍受水曱甴爬上身，認真大犧牲：「有場戲喺石澗同Asha（徐㴓喬）浪漫對望，但係石澗好多水曱甴，不停有水曱甴躝過大髀，拍緊嘢又要忍住啲曱甴喺衫入面躝唔可以郁，對我嚟講好難頂，同啲曱甴一齊成個鐘，要咬實牙關先頂得住。」

新加入的Jer指角色表情多多，相當卡通，為人真誠有禮，但被Anson Lo取笑：「好虛偽囉！」Jer又自爆為避曱甴真跣低的鏡頭被拍下出街的瘀事，希望劇集的荒誕、浮誇令大家忘記煩惱。Anson Lo指劇中大家經常爆肚，最多要數黃德斌。Jer指他連演技也爆肚，有場戲突然暈低，大家也要執生發揮，笑言也有接不到的時候：「同德斌第一次合作，初頭見佢個樣咁惡又大隻，都有啲驚佢。」對於新劇少了「愛人」Edan，Anson Lo認為是不同劇集，不能與《大》相比，新劇也有不同火花。

此外，MIRROR成員相繼創立個人服裝品牌，繼Jer之後輪到Anson Lo投資7位數做老闆成立服裝品牌，「教主服」明年一月將推出，他說：「好興奮，自己好鍾意Fashion ，其實拍《男排女將》嘅時候都有構思過，但覺得工作量處理唔到，但等工作量少先先做唔知到幾時，咁不如Make Time啦。品牌嘅衫係自己設計，係平時自己出街着嘅衫，好代表自己Fashion風格。」雖然他覺得今次投資很大，但也覺得值得。

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre, Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon, Man Chan @CHIC Private I salon