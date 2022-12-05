娛圈單打︱棄足球取拳擊　策略上計錯數

ViuTV原創劇《繩角》日前播出大結局，雖然此劇播映檔期撞正世界盃直播而要在放映時間上作出遷就，但觀乎日前播出的一集講述飾演「大師兄」的駱振偉，被「亞洲拳王」Alton在擂台上打至重傷，搶救無效，結果引發觀眾鬧爆編劇「點解要整死大師兄」，難得觀眾看得肉緊，倒算是替ViuTV抹一把冷汗。

為甚麼這樣說呢？眾所周知，Now TV今年8月宣布取得卡塔爾世界盃的香港區播映權，何解ViuTV不製作一齣與足球運動相關的劇集，並安排於世界盃舉行前播放，產生推波助瀾的協同效應，推高足球狂熱呢？反而接連推出以籃球為題的《季前賽》及與拳擊有關的《繩角》，實在讓人頗有錯失大好良機之嘆，今屆世界盃氣氛弱弱的，實在不無原因。

據維基資料，《繩角》製作時間為今年4月至5月，拍得相當有效率；游泳為題的《I SWIM》也只用了3個多月；《季前賽》的製作時間則是今年1月至5月，看來球類運動得多花一些時間，但ViuTV如要製作以足球為題的劇集，以迎合11月世界盃的來臨也絕非全無可能，只視乎有沒有這個打算，以及有否這樣的市場策略而已。

雖然《繩角》中大師兄的死，並沒有出現像日本人當年那種為漫畫《鐵拳浪子》中力石徹之死而舉行真實喪禮的高度熱情，但此劇的談論熱度比起無綫拍過的兩齣《拳王》都要高，也算是很不俗的了，問題是，放棄足球，選擇拳擊，這是不是白白放棄了一個谷高訂戶上客的黃金機會呢？這不是被逼到繩角的問題，而是捉到鹿懂不懂「脫角」的分野。