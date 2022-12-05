黎澤恩拍戲做足功課　關嘉敏大讚夠認真

黎澤恩(Ronny)、關嘉敏（Carman）早年於樂壇跳進視界，經過一番磨練，近期，演技備受認同，Ronny於無綫台慶劇《法證先鋒V》飾演日本拉麵師傅，入型入格，就連同劇的蔡思貝、袁偉豪都忍不住問Ronny是否真的識日語，對於外界評價如此好，Ronny笑言：「當然開心，我都花咗好多心機去學，同構思個角色應該點樣做，個劇出街之後，真係好多網民問我係咪淨係識講日語，唔識講廣東話。（一個單元都咁認真去演，係咪愛上演戲?）我諗呢樣嘢，Carman都會好認同，做演員只要有一秒嘅戲份，都要努力去演好，因為可能就係個一秒可以感動到觀眾。」

訪問當日，Ronny更即席煮了一碗叉燒拉麵給Carman食，Carman都大讚有姿勢、有實際，兩人之前曾合作過拍劇，並且飾演情侶，Carman很欣賞對方對演戲的熱誠同態度，其中有一場喊戲，更互相感動，令Carman感到難忘。

萬事起頭難，兩人談到初初由歌手變做演員，各自面對不同問題，樂隊Mr.出身的Ronny坦言曾經歷周星馳《喜劇之王》尹天仇的困境，他謂：「因為停咗做樂隊一段時間，再出嚟拍嘢，已經冇乜人記得我，咁拍戲攞飯盒同水時，場務都會望吓我，好似有啲疑惑咁，令我攞嘅時候都要諗一諗，但我無怪佢哋，係怪都怪自己冇人識。」

Carman則指自己一直都想做一個全能藝人，故此，入行時當了跳唱歌手，都不忘去修讀演藝課程，希望將來有用，估不到，近年真的派上用場，不過，初時都有些困難，好似如何就機位的問題，她謂：「好似拍喊戲咁，如果頭太低，鏡頭就未必影到，演得再好，都浪費咗，好彩，拍《愛‧回家之開心速遞》時，有呂慧儀幫我，佢教咗我好多嘢，尤其機位嘅嘢，真係好幫到我，所以我好多謝佢。」

經過多番磨練與挫折，Ronny與Carman依然堅持做好自己，演技亦漸見進步，Carman早前於另一台慶劇《美麗戰場》亦有亮眼表現，問她現在有甚麼角色想挑戰？她笑言：「現最想演聾啞人士，因要靠眼睛、動作做戲，挑戰度十足，講起都起雞皮。」外表斯文的Ronny則笑言想試演大奸角，因發揮性十足。

場地提供：一幻