孟耿如發表千字文似埋怨老公只顧工作唔照顧女兒

台灣女星孟耿如與名主持黃子佼於2020年登記結婚，並於今年5月誕下愛女「玉米」，經常於社交網分享女兒日常的耿如，近日卻突然放負發表千字文，似埋怨老公經常忙於工作，照顧家庭責任則落重她身上：「最近心裡的感受是爸爸專心在外工作，媽媽也要努力工作外還要身兼照顧孩子居多，身心常常俱疲；我工作的時間還算幸運，通常都可以自己調配，但也變成我得盡量都配合老公的時間，不管我提早多少跟他說需要他支援，可能還是得碰運氣，他會以工作為主。」更指老公通常於傍晚，甚至更晚才返抵家，但之後便開始忙其他工作：「不知道有沒有也在工作的媽媽跟我一樣，常常覺得明明是雙薪家庭，但照顧孩子還是以媽媽為主，媽媽真的很辛苦。」

耿如不諱言欲於生活及工作努力取得平衡，還不時說服自己，當初是自己比較想要小朋友，所以理所當然要分擔多一些，更說：「有時想想我愛玉米，不應該去計較誰做多誰做少，老公一直以來以工作為優先，這也是我自己選的，要怪誰？」貼文曝光後，除了引來很多媽媽級網友共鳴，連黃子佼也走入留言區回應，否認讓愛妻獨兒照顧愛女，更指最近也有兩天傍晚返家後，接手保母照顧愛女至太太工作完畢，還表示：「半夜兩點多，還沒做完今天主持功課的我昏睡了，午夜透過監視器，我不知道起床多少次幫她塞奶嘴，剛剛十點，我聽到哭聲，知道老婆應該已經負荷過重了，我彈跳起床抱孩子陪她....老婆辛苦了！」大抵見老公也公開「跪低」，耿如心中團火亦告撲熄，最後也留言「愛你啦！」表示原諒老公，大團圓結局！