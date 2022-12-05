宋仲基新劇收視破頂　踢走《禹英禑》膺年度收視冠軍

韓國男神宋仲基於熱播劇《財閥家的小兒子》中含冤被殺、穿越至財閥家族始創人李聖旻的小孫子身上後，精心策劃復仇大計，企圖侵吞整個財閥家族。劇集改編自同名網絡小說，製作費高達2.11億港元，由首播高開6.058%收視節節攀升，僅3集便突破雙位數，前晚（3日）第7集更狂飆至16.1%創新高，收看人數多達385萬，遠遠拋離MBC與KBS電視台同時段播放的世界盃賽事。

合共16集的《財》劇僅播出一半，已超越年中熱播劇《非常律師禹英禑》首15集收視，昨晚（4日）播出的第8集再狂飆至19.449%，再創新高，成功超越《非》第16集大結局的17.5%紀錄，取代成為今年最高收視韓劇。

《財》劇收視爆燈亦帶挈製作公司之一的「來夢來人」股價一日內狂漲16.74%，在連續暴漲多日下，股值創上市新高，短短半個月累計升幅較劇集開播前超過77%，重現今年6月至8月播映的《非》劇驚人效應。另一家投資公司亦因「來夢來人」股價急增後套現而狂賺逾8,000萬港元。原著網絡小說同樣受惠，下載量急增230倍。不過，劇中宋仲基為復仇，也不願出賣自己，他拒絕與朴智賢聯手後，對方決定與李聖旻長孫金南喜作政治聯姻，預告劇照中便有宋仲基與家人參加2人的婚禮。

電視台目前在首爾麻浦區一間Cafe辦《財》劇Pop-Up Store，有份演出該劇的女團少女時代成員Tiffany亦特地捧場，在店外巨型宋仲基人形牌前打卡。