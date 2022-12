紐約影評人協會電影獎公布　姬蒂班查擊敗楊紫瓊封影后

美國3大影評人協會之一的紐約影評人協會(NYFCC)公布今年電影得獎名單,結果,澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)主演的新作《Tár》勇奪最佳電影。

而在片中飾演樂團總指揮的姬蒂憑片中精彩演出而擊敗大熱門「奇異女俠」楊紫瓊而勇奪最佳女主角。至於影帝就由愛爾蘭男星哥連法奴(Colin Farrell)憑《After Yang》以及《The Banshees of Inisherin》奪得。雖然楊紫瓊未能憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲影后,但同片的華裔男星關繼威就繼續「擸獎」勇奪最佳男配角。

除了《NYFCC》之外,《第25屆英國獨立電影頒獎禮》(BIFA)昨晚(4日)就於倫敦舉行。一眾名人紅星包括上位女星Florence Pugh、「皇妹」Letitia Wright以及《美國隊長》女星Hayley Atwell等都有出席,其中Florence穿上粉紅色超長紗裙現身成功搶Fo!結果,英國電影《Aftersun》橫掃最佳英國獨立電影、導演、劇本等7獎成為大贏家。