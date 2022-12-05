林青霞用iPad寫書　自謙冇才華要請教白先勇

「大美人」林青霞昨日（4日）在台灣舉行新書《青霞小品》發布會，更和蜚聲文壇的作家白先勇進行對談，林青霞難得公開現身，吸引超過400位粉絲到場一睹女神的風采。她分享寫作習慣，稱百分之九十九的作品，都是由半夜寫到天亮：「我現在比較懂電子東西，第2本已經用iPad。」至於會否嘗試寫劇本或小說，她說：「如果有人找我可以嘗試，不過小說的話，就可能要請教白老師或瓊瑤姊。」

林青霞說新書取名為《青霞小品》，是希望讀者在疫情中得到快樂：「主要是想着開開自己的玩笑，也希望在苦悶的疫情生活中博君一笑，因為都是生活中的小事情和小細節。都說寫作是一條寂寞的路，可寫作治療了我的寂寞症，當我全情投入寫作時，我忘了甚麼是寂寞。」她更即場請教白先勇寫作之道，她自謙的說：「我沒有才華，讀的書也不夠多。」白先勇對她的作品給予高度評價：「人生最重要的『真善美』，青霞很真，說了心裏話，也是一個很善良的人，因為真和善，所以很美。（著作）表面上好像風平浪靜，但深處很有韻味。」期間談到和繼女邢嘉倩的相處之道，她說：「和大女兒用同理心相處，站在她的立場去想，所以我們的感情很好，比真正的母女還好。」