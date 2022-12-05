韓國男神演繹　節慶珠寶魅力

隨着防疫措施放寬，又有一位韓國男星來港演繹珠寶產品，引到現場粉絲尖叫不已。說的是曾經演過《偶然發現的一天》、《還有明天》等韓劇的超級新星路雲Rowoon，精緻的Tiffany & Co.節日珠寶精選系列與男神氣質互相襯托，讓人心動不已！無論男女都可以參考路雲的珠寶穿戴與搭配，此系列定能成為大家節日期間最完美華麗、最具節日氣氛的送禮之選。同場亦推薦易於混搭的法國珠寶品牌FRED，讓大家在今個冬天入手心頭好！

時尚中性設計

男神路雲今次來港是為了參加每年Tiffany & Co.都舉辦的聖誕慶祝派對，今年以Pop Art藝術家Andy Warhol在The Factory舉行的多場派對為靈感，採用「塗印技巧」和水彩風格為主題，加入鳥類、星星、鞋履、樹木等節日元素。派對上路雲演繹了全新推出的Tiffany Lock系列，彰顯出簡約中性與現代時尚的風格。系列是重新演繹來自品牌典藏庫的經典圖案，傳遞「No rules. All welcome. 」的精神。系列鑲鑽款式和純金屬款式的設計中，搭扣設有創新的旋轉裝置，呼應掛鎖功能，寓意鎖緊不同形式且了無邊際的愛與關係，非常適合送給身邊至親。

同場加映：疊戴混搭彰顯個人品味

以混搭可穿戴出個人風格而出名的法國珠寶品牌FRED，今個節日為大家呈獻品牌標誌性珠寶。Force 10系列的輪廓設計源自浩瀚大海，經典的鏈扣與鏈繩緊扣的設計象徵着愛，首款手鏈更是品牌創始人的長子Henri Samuel送給妻子的禮物，有着深厚的寓意。Chance Infinie系列就像幸運數字「8」，送給珍貴的對方，為珍貴之人帶來好運。而適合疊戴的Pretty Woman系列，戒指與頸鏈鑲嵌了美鑽和彩色寶石，閃耀設計讓人移不開眼睛！