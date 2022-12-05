狂爆家醜︱同汪小菲仲未辦理離婚　大S疑重婚

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲去年11月宣布離婚，大S更喺今年3月再嫁韓國男星具俊曄，快離快閃都唔夠近日佢同汪小菲因電費問題而對簿公堂，互揭瘡疤令全城食晒花生，大S前日更公開銀行帳戶明細，表明物業均由自己出錢，成自資買樓鐵證，怒揭汪小菲食軟飯借錢唔還！

對於前新抱出示的借據和匯款明細，張蘭怒轟大S心機重，更表示當初大S同汪小菲喺中國民政局領證，至今仍未去民政局辦理離婚，因而指控大S同具俊曄有涉及重婚嫌疑。同時佢又為阿仔喊冤，詰汪小菲唔係「媽寶男」，外界對佢嘅評價不公，事實上汪小菲係善良、有智慧嘅男孩。佢仲喺直播時念出汪小菲當年寫畀大S嘅情書，只不過讀咗一個段落就嗌停，話自己如果再讀就會唔小心落淚。

張蘭表示：「第一，汪小菲是中國公民，第二，他們結婚是在北京民政局，現在還沒有去民政局取消這個婚姻，再次結婚應該是屬於重婚，在我們中國法律下啊，所以我們要組織中國的專家律師團，以前呢，都是灣灣（台灣）的，我們中國律師沒有請一個，這個是大錯特錯的，因為此事，很多人都覺得你應該放手了，其實小菲我早就放手了，你們對他的評價太不公了，他不是一個媽寶男，他非常的善良有智慧，他是非常有社會責任，家庭責任的，怎麼說呢，700多次往返，隔離10次，然後一家人來北京待不到3天。」

不過今日（5日）大S就喺一位內地律師千字文開罵汪小菲張蘭嘅文章下留言：「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀！」該文章提到於台灣離婚，係獲得內地司法認可。

同時，張穎穎被爆料疑似不滿大S住大屋嘅對話截圖，更疑似爆粗鬧張蘭「操他X的」等，但稍晚佢就發文澄清：「本人從未在本人的朋友圈發佈有關『我也要買買買』的言論，同時也從未與他人就『房屋』的話題進行對話，有關人員散布的朋友圈內容及聊天記錄皆為捏造事實，惡意P圖誹謗，蓄意挑起網路事端。本人將保留追究相關人員的法律責任。」汪小菲亦親自護愛留言：「對於這幾個長期惡意誹謗、捏造事實的人，一定要追究他們的法律責任！」