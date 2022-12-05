西班牙美酒佳餚　狂熱登場

西班牙的菜式琳琅滿目，除有種類繁多的Tapas，也有令人保持熱情高漲的美酒，晚上和朋友齊齊歎小食和飲番杯，隨時狂歡都無問題。

傳統創意兼備

西班牙Tapas除了傳統美食，也有創意配搭。剛於灣仔開幕的西班牙酒吧及小食吧BÀRBAR，菜式受馬德里及巴塞隆拿等西班牙城市盛行的創意新派小食文化啟發。精選的美食有伊比利亞黑毛豬火腿炸丸子、鱈魚炸丸子配香辣蒜蓉蛋黃醬、薯仔Rusa沙律、香口粟米餅、惹味大蝦和加利西亞八爪魚薯蓉等。街頭小食馬德里魷魚三文治經改良，選用烤過牛油麵包放滿炸魷魚及墨汁蒜蓉蛋黃醬，分外香口。餐廳設有西班牙烤爐，推介富煙熏香的燒韭葱，表面放滿醃三文魚和榛子，啖啖都是香味。另外還有烤去骨牛肋條、比目魚、牛肉他他配生蠔、吞拿魚扒、香辣燒春雞、烤乳豬和各款西班牙燴飯等，吃時配不同口味的Sangria和Gin & Tonic，和朋友來個火熱的晚上最好不過。

美味假日Brunch

來到周末，最想就是輕輕鬆鬆食餐好，中環La Rambla逢星期日推出全新的周日早午餐，客人可以大啖西班牙番茄多士、西班牙伊比利亞黑毛豬拼盤及芝士，西班牙小食可從炸肉丸、香烤八爪魚、牛肉韃靼配魚子醬、海膽沙律、牛油果龍蝦卷或西班牙紅蝦中揀選2款，主菜有傳統西班牙乳豬、安格斯西冷牛扒、香烤西班牙海鱸和慢煮伊比利亞豬肋骨西班牙松露飯中揀選1款，甜品是西班牙油炸鬼和西班牙巴斯克芝士蛋糕配雜莓醬，客人還可以揀選戶外位置，邊吃邊度過愉快假日。除此之外，餐廳亦推出新菜式，部分更滲入日式風味，包括北海道帶子配西班牙式杏仁大蒜泡沫、日本蛋配野生蘑菇及白松露、香烤鵝肝配韭菜苗及牛肉榛子醬和日本小魷魚墨汁西班牙飯等，讓客人一星期都可品嘗到美味菜式。

Tapas先河新食味

首批在香港引入西班牙Tapas的餐廳不多，ROJO Tapas Bar & Restaurant可以說是其中之一，主打Fusion Tapas，糅合日、韓、泰等多國烹調手法及食材，口味更貼近本地人口味。餐廳最近推出多款新菜式，好似加入豬腩肉的Paella「龍蝦海鮮飯」，有傳統及加入巨型龍蝦的口味，均在高湯滾起後加入西班牙米，之後鋪上青口、魷魚、鮮蝦等，煮至收汁後上桌。而西班牙薯仔軟臘肉腸蛋餅就加入芝士辣肉腸、臘腸碎等，鹹香味味層次十足，淋上沙律汁及Tabasco醬汁令味道昇華。炸西班牙八爪魚可樂餅用上Mozzarella芝士、忌廉等搓成，裹上新鮮西班牙八爪魚，賦予彈牙嚼勁及鮮味；而外層沾上麵包糠炸至金黃色後令口味酥脆，佐酒一流。餐廳供應多款雞尾酒，包括傳統的Sangria、Shirley Temple、Apple Mojito等，是紅白餐酒及汽酒以外的好選擇。