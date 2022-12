由奧斯卡金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導的今年壓軸大片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於下周三晚(14日)在港率先公映,而影片昨日(4日)在英國倫敦一酒店舉行全球首個宣傳活動。占士率領片中一眾影星現身!

除了上集4位影星森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)、薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)以及Stephen Lang之外,新加盟的英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)亦有現身。今次是琦與占士自《鐵達尼號》(Titanic)25年之後再合作。2人在活動上一見面即撓到實有講有笑。

另方面,加拿大天王The Weeknd日前於社交網公開《阿凡達2》Logo片並留言「12.16.22」即影片開畫日期暗示將為影片唱主題曲。