迎接阿凡達水世界 新加坡玩轉潘朵拉星球
2022年12月05日 18:00
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新加坡濱海灣花園正舉辦《Avatar：The Experience》體驗展，內裏將電影中的潘朵拉星球重現，影迷一定十分驚喜。（新加坡旅遊局提供、互聯網）
作為全球電影史上最賣座電影、票房高達US$29.2億（約HK$227.8億）的《阿凡達》（Avatar），其續集《阿凡達：水之道》於12月陸續在世界各地上映，若你想趁電影上映時更投入《阿》的世界，不妨到新加坡的濱海灣花園（Gardens By The Bay）內的雲霧林（Cloud Forest）一趟，即日起至明年3月31日該處正舉行《Avatar：The Experience》體驗展，內裏分為五個區域，透過全新的植物花奔及裝置，重現了電影中的潘朵拉星球，身為影迷肯定興奮！
【新加坡】化身納美人 發現新角色
這次體驗展的5個區域各有不同特色，其中區域1及2以「潘朵拉動植物群」為主題，為了能呈現該星球的環境，特別引進了多達160個品種、共55,000株植物，當中可發現造型獨特的Vein Pods、Fiddleheads等潘朵拉植物群，以及Prolemuris和Viperwolves等野生動物！而以「連接」為主題的區域3則可算係焦點部分，這裏除了有可進行掃描的吊艙，為你炮製自家的納美人像外，更有模仿跟家園樹聯繫的裝置，加上還有以1:1製作、像真度極高的Jake、Neytiri及錘頭雷獸等雕塑，勾起了電影中的幕幕回憶。至於以「進入冒險」為主題的區域4則展示了會動會叫的靈鳥及新角色有翼海洋生物Ilu，並有體感遊戲讓你一嘗跟靈鳥飛越懸浮山的滋味。壓軸以「與Eywa相遇」為主題的區域5，則有多款多媒體投影技術裝置，當中會出現影迷甚為熟悉的《阿》生物圖案，好玩又富親切感。入場費SG$35（約HK$203）。網址：https://bit.ly/3EUFVVp
【上海】重現生活場景 見識聲音之樹
與此同時，上海迪士尼樂園的明日世界即日起至明年3月亦正舉行《阿凡達：探索潘朵拉》主題展。於佔地約1,400平方米的展館內，以電影中標誌性的潘朵拉星場景精心打造，展廳內遊客可看到以1:1比例打造的擴增移動平台裝甲模擬器，亦有可進行掃描的吊艙為你炮製自家的納美人像。展覽的後半部分則以精細的雕像及布置重現了納美人一家三口的生活場景，並展示了他們使用的鼓、盾牌、長矛和弓箭等武器，打卡之餘你亦可在此演奏一番呢！再往前走是壓軸的潘朵拉森林世界，你會看到潘朵拉眾多異星生物的雕塑，例如有高冠厚甲馬、孔雀鹿等，還有隨着訪客動作而發光發聲的小型花草等，不過最有睇頭是森林盡頭有高6米的聲音之樹，樹上垂下長長枝條，在燈光配合下呈現戲中納美人聆聽先人智慧神聖之地的氛圍。加上還有靈鳥互動專區，絕對係娛樂性豐富。單人票¥435（約HK$483）。網址：https://bit.ly/3EV4kKy
【台灣】人氣海洋展 「升呢」歸來
不單《阿凡達》電影中的水世界令人嚮往，12月23日至明年3月5日在台北國立台灣科學教育館舉行的《Naked Ocean in Taipei光之影海洋展》亦同樣夢幻迷人。展覽由日本知名光影創意公司 NAKED INC.操刀，曾先後於日本橫濱及中國上海舉行並大獲好評，這次移師到台北舉行內容同樣利用光雕投影技術和電腦程式炮製出豐富的數碼藝術，並在氣味和音樂配搭下，訪客恍如透過海底隧道進入6,500米深的海底世界。8個展區中有3個是全新炮製，焦點有Ocean Food Chain展區，每個參與者都化身為海洋生物，在體驗吃與被吃的過程中，了解發生在海洋中的食物鏈世界。另外亦推介Ocean Tunnel展區，只要透過智能手機的閃光燈拍攝，就可連拍出以特殊印刷技術炮製的深海魚圖案。不可錯過的還有Paradise展區，可以360度沉浸在由海洋生物交織而成的投影光雕騷中，感覺十分夢幻。單人票NT$400（約HK$103）。網址：https://bit.ly/3itjdfq