迎接阿凡達水世界　新加坡玩轉潘朵拉星球

作為全球電影史上最賣座電影、票房高達US$29.2億（約HK$227.8億）的《阿凡達》（Avatar），其續集《阿凡達：水之道》於12月陸續在世界各地上映，若你想趁電影上映時更投入《阿》的世界，不妨到新加坡的濱海灣花園（Gardens By The Bay）內的雲霧林（Cloud Forest）一趟，即日起至明年3月31日該處正舉行《Avatar：The Experience》體驗展，內裏分為五個區域，透過全新的植物花奔及裝置，重現了電影中的潘朵拉星球，身為影迷肯定興奮！

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