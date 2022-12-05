《無間道》20周年重新公映　劉偉強心情如「嫁女」

由劉偉強和麥兆輝執導的經典電影《無間道》在本月12日是上映20周年，透過4K數碼復修和杜比全景聲（Dolby Atoms）環迴技術以提升聲畫質素的《無間道》、《無間道II》及《無間道III終極無間》會在當日公映。日前劉偉強驚喜現身優先場，與首批率先欣賞的觀眾見面，現場有大批《無》片的忠粉，以及音響發燒友，劉偉強是次重新公映，心情如「嫁女」一樣。

他說：「20年前拍攝《無》片好似生仔，今次就好似嫁女，好開心，20年後重新修復同重新上映，真係好開心。（修復後邊個場景特別期待喺戲院睇？）冇喎，因為每一個場景都好特別，當年我哋拍呢部戲時，好清晰要帶觀眾投入。」

有現場觀眾問為何當年會選擇台灣歌后蔡琴的歌曲《被遺忘的時光》，劉偉強說：「好多年前我哋玩音響嘅人，都會攞呢隻碟嚟試機，當然首先因為蔡琴嘅歌聲好靚，而且佢呢張碟嘅質素好高。當我知道要拍一場兩個主角喺HiFi舖相遇嘅場景，我專登去搵一首歌放喺呢場，其實連歌詞都好配合到兩個人戲裏面嘅身份。當時好多人都唔知道，呢首歌將會爆紅，影響咁深遠。」至於會否再剪輯導演版，他說：「唔會，依家已經係最好嘅版本！」他續說明年將推出《無》電影系列的4K Blu-ray版。