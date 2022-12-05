呂爵安對演戲迷惘　溝通不善與家人有心結

MIRROR成員呂爵安（Edan）為其主演的電影《過時·過節》，和導演曾慶宏昨日（4日）連環去尖沙咀、大角咀及元朗區等五間戲院，由下午至晚上，連踩18場謝票，親身答謝觀眾支持。雖然謝票場時間有限，但Edan仍盡量回答觀眾的提問，一向寵粉的他更不禁清唱幾句電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》。

Edan被問到《過》片對他的影響，他說：「其實我對演戲一直有一種迷惘，唔係好知道，點樣為之好同唔好，尤其今次係比較正劇嘅處理，同大家睇過嘅《大叔的愛》嗰種截然不同，所以今次好幸運遇到導演Eric、毛姐（毛舜筠）同君豪哥（謝君豪）呢班前輩，同我傾好多偈，不停調整我，令我有好多得着，包括係漸漸明白多咗演戲係點嘅一回事，更加要深入啲了解導演想帶出嘅Ｍessage。」

對於電影中一眾角色，因溝通不善而有不少心結，Edan說：「我私底下喺屋企都唔係同屋企人有好多溝通，喺屋企似戲中談善言嘅角色咁，唔係好出聲，由細到大好少同屋企人講心事。不過經歷咗呢部戲，我都有學習同屋企人多啲溝通，珍惜好緊要，所以呢部電影對我嘅意義，已經超越一部作品，對人生一定影響。加上我仲係好需要阿媽嘅照顧，所以唔會好似導演咁離家出走，哈哈！」而身旁的導演曾慶宏也打趣回應：「放心，我依家有同屋企人見面同食飯嘅！」