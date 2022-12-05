王菀之向Serrini學習勇氣　力證冇不和！

歌手王菀之（Ivana）聯乘梁嘉茵（Serrini）一連4場演唱會，於昨晚（4日）晚圓滿結束，被歌迷譽為「CLS咁好睇、年度最佳」的演唱會，有不少圈中好友捧場支持，包括林家謙、王丹妮、泳兒、魏浚笙、雲浩影（Cloud）、女圑Collar成員Day及Candy、柳應廷等。而Serrini的父母及Ivana的父母及老公也有現身。

Serrini除了父母來看騷的晚上，笑言：「watch my mouth」外，每晚不停講Talk，妙語連珠，她一出場就話：「今晚唔講Talk住，我唔見咗條頸鏈？圓形嘅…，呢幾日係個場度碌來碌去，剛剛先發現唔見咗。不過到我呢個歲數，是但有人出來話送多條畀我，我都會話『Yes』。今晚送鏈嗰個都有來，就聖誕啦，你可以送條新㗎啦！」

她說：「我其實諗過唔好講咁多無聊嘢，因為驚壞咗Ivana藝術性，而一開始個幾首歌，我同佢兩個都冇行埋一齊唱，係因為我着到唱K小魚仙咁，行過去似襲擊露營人士。所以我哋分開，你咪以為我哋不和。」Serrini又話多謝Ivana畀機會，令她變回溫柔：「平時大家覺得我講嘢大聲又嘈，其實係錯，溫柔先係真我，所以要聽《網絡安全隱患》，留番真美嘅房間，唔係今次。」同時宣布即將會推出「好溫柔」的國語專輯。

Ivana笑言：「我想話，我係講嘢嘅！」又說從Serrini身上學曉說話的勇氣，還分享青黃紅綠椒的笑話，引得全場大笑後，她說：「其實因為我好鍾意笑，但係又因為我好鍾意個騷個造型，好靚、好有型，我一笑係會對眼會唔見咗，所以靜咗。既然大家都打開心扉，我想分享吓，呢幾日我彈琴嗰陣，啲人讚我唔係剩係話彈琴好聽 ，係話隻手好瘦，真係好瘦。點解？其實個個都得㗎，只要上面同下面都好大！成個世界講緊係平行同比例，譬如你想條腰好幼，都係要上下面好大。」

繼而Ivana說：「多謝大家支持我呢個暖場，容許我講少少感性說話，好開心今次同Serrini合作，作為一個創作人，能同人分享到自己作品，係一件好幸福事，每個人都有自己嘅故事，生活面對不同嘅困難同挑戰，希望我嘅音樂作品可以喺大家憂傷時，減輕大家嘅痛苦，喺大家開心時又可以有一啲歌係聽咗之後更開心，送畀大家《迷失藝術》。」

演唱會過後，Ivana與Serrini異口同聲表示合作得十分愉快，問到可會移師到紅館做多次，兩人表示得到讚賞當然開心，Ivana說：「合作咩時候可以，再玩就可能係其他新嘢。係咪年度最佳真係唔敢講，要睇好多騷先知。」Serrini則說：「你答你好好呀，我喺台上，所以我睇唔到自己個騷好唔好，再合作都當然希望下次可以，但大家都休息吓先啦！」

問到兩人有何難忘事，Ivana坦言因為已幾年沒舉行大型音樂會：「郁係戰戰兢兢之中，好畀心機訓練自己狀態，最難忘是出咗少少意外，我呢個露營人士個帳幕唱唱吓打唔開，好彩dancer夠專業，我一路跳，佢哋一路幫我搞番好。」Serrini的條裙亦曾「出事」：「我食咗多少少燒味飯，拉唔到拉鏈，哈哈。所以樂手要不停咁抽咗5分鐘音樂幫我頂住。

談到Ivana post其爸爸睇騷時，站立瘋狂跳舞的影片，原來條片是由她媽咪拍的，她說：「自己收到時都好感動，好開心見到爸爸活潑投入一面，好多謝媽咪紀錄低畀我睇。」而Serrini說：「我父母呢，係同人唔同，哈哈，我未唱完佢哋已經走先，話唔想咁逼人，都唔似Ivana親人咁，個個入晒來影相。」