嚴崇天羅沛琪身兼監製演員　拍微電影揚威海外

藝人羅沛琪（Pinky）、嚴崇天榮升監製拍攝微電影《地產KOL》，早前傳來好消息，電影榮獲（Golden Giraffe International Film Festival）法國尼斯國際電影節最佳喜劇獎。身兼監製、編劇、演員的Pinky就話碌盡人情卡，好快埋班開機拍攝：「拍攝期間正值疫情高峰時期，每日都有工作人員確診，一場戲改咗6次先拍得成。其實做演員真係好被動，難得有投資者出錢，梗係自肥拍吓微電影，搵嚟好多好朋友幫手。」她不時講「戲經」，每日都會「賽後檢討」，又話：「劇組收工就會短訊講吓今日拍成點、有冇進步，其實戲中前輩好易帶人入戲，教識我哋點先可以將啲情感收放自如。」

另一監製兼演員的嚴崇天，則笑言「賣身」給劇組，隨傳隨到幫手做「阿四」，他說：「好多前輩係一口答應演出。如果佢哋工人要放假，要我幫手嘅，我就仆過去幫佢執頭執尾。」今次電影揚威海外，嚴崇天計劃再拍動作片：「因為我識跆拳道，加上好多韓國演員朋友，所以拍動作片都幾大挑戰，不過Pinky要練吓啲一字馬，拉吓筋先可以同我對打！」