寂寞團地妻　隨時想出軌

好多家庭主婦成日留喺屋企做家務，又冇人陪伴，難免會感到苦悶。日本AV界嘅團地妻系列就係講述一班人妻因為枯燥同寂寞，為咗解決身心需要而不惜背夫偷漢，趁老公返工嘅時候瘋狂出軌！

勾引大叔

喺片廠溜池滾球出品嘅《發汗濃厚中出不倫關係》中，佐山愛嘅老公成日都掛住工作，連愛妹煮好晒飯都唔返嚟食，為咗唔好浪費食物，愛妹決定將飯菜分畀隔籬屋嘅獨居大叔吉川先生，亦因為咁意外睇到吉川換衫，更發現其胯下之物相當雄偉，搞到佢心如鹿撞。第二日，愛妹邀請吉川先生嚟屋企食飯，點知未開餐，愛妹已主動勾引對方上床，而吉川亦唔同客氣，一於出盡力令愛妹飽嘗快感！

倒奶色誘

由E-BODY推出嘅《忘記戴胸圍的巨乳團地妻》入面，中年麻甩佬德叔一個人獨居，每日嘅樂趣就係偷睇隔籬屋嘅巨乳人妻月乃雛行出行入同倒垃圾。有一日，德叔終於守得雲開見月明，因為佢見到雛妹居然唔戴胸圍出嚟倒垃圾，彎低身嘅時候仲倒晒奶，見到德叔睇到眼甘甘，雛妹即刻邀約佢入屋作客，更加主動色誘上床添！呢個時候德叔仲點忍呀，一於同雛妹瘋狂激戰啦！原來月乃雛一直備受老公冷落，於是貪就手搵德叔解決慾火囉！

底褲情緣

片廠DAHLIA推出嘅《鄰居地味團地妻好想被侵犯》，講述人妻本田桃晾衫時，唔小心將條底褲跌咗落隔籬屋嘅露台，好彩鄰居後生仔正太發現，即刻將條底褲畀番佢，而桃妹為咗答謝，就請對方入屋食件蛋糕，就喺呢個時候正太突然獸性大發，從後攬住桃妹，再嚟個霸王硬上弓！不過，事後桃妹唔單止冇嬲，反而因為空虛得到填補而對正太念念不忘，而自此之後，佢就成日買性感鮮艷嘅內衣褲色誘正太，為二人嘅床戰增添情趣！