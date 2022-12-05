中年好聲音︱林鉫偉中性打扮惹質疑借比賽平反

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚（4日）繼續進行第一回合盲選比賽，再有13人直接晉級50強，當中再有3人奪得5盞燈滿分成績，分別是何博文、林鉫徫及支嚳儀。現年38歲的林鉫徫是歌唱老師，其中性打扮一直受盡冷言冷語，她說：「有啲家長要求老師一定要長頭髮同着裙，咁佢先會畀小朋友跟呢個老師學，我自己有啲深深不忿，希望透過呢個節目為自己平反，其實唱歌係一個興趣，無關外形同性別事！」鉫徫大晒靚聲獻唱《命硬》，成功俘虜評審獲得五盞燈，她自爆自小愛扮聲唱歌，最鍾意扮王傑，更即場以王傑腔唱出《誰明浪子心》，模仿得維妙維肖。

被網友大讚人靚聲甜、36歲的支嚳儀是自助烘焙店東主，她小時已想加入娛樂圈：「以前媽咪一路反對我入行，但係我依家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」獲媽媽在場打氣的支嚳儀挑戰高難度獻唱《假如》，伍仲衡說：「你應該少唱廣東歌，要研究多啲點唱，唱廣東歌一啲都唔容易，但我都畀燈你，我覺得你嘅Potential係無限。」

現年44歲、身為全職媽媽的梁德欣是紅斑狼瘡症患者，今次參賽獲得家人全力支持，她說：「好想鼓勵長期病患嘅朋友、病友同埋媽媽們，我哋都可以勇敢追夢，活得好精彩！」她獻唱《小天使》送給媽媽，因媽媽為了她專誠學習中醫。