施明跌傷急開腦昏迷危殆生日留醫ICU　李泳漢哽咽求平安

藝人施明缺席兒子李泳豪婚宴，因而揭發母子關係決裂！怎料，日前她突然發生意外頭部重創，需緊急接受開腦手術保命，目前正在深切治療部昏迷留院，情況相當危殆。據知，她近月為一宗官司心力交瘁，今日（5日），原本計劃擺大壽慶祝，想不到卻在生日前夕出事，而施明大仔李泳漢接受訪問時，哽咽表示未來數天是關鍵期，希望母親可以大步檻過。

東網早前獨家報道施明不獲通知出席細仔李泳豪婚禮，爆出母子感情生變，而一直未有就事件親自回應的她，據知不想將家事擺上枱，情願自己默默承受。不過，近日有讀者爆料，指她因意外受傷做了開腦手術，目前正在深切治療部留醫，情況令人憂心！

據知，施明位於九龍塘的寓所因漏水問題，正在忙於打官司，連月來不停左撲右撲與律師開會，加上有關官司近月準備結案陳詞，她需要親自處理，結果上周五疑壓力太大，在家中不慎跌倒頭部撞落地，隨即被送往醫院治療，本來以為只是撞傷一下，於醫生詳細檢查及照X光後，認為情況相當嚴重，必須緊急進行開腦手術，否則或有性命危險。雖然手術順利完成，但她至今仍昏迷未醒。原來今日更是她生日，因之前為了豪仔婚事煩擾，家人計劃擺大壽趁機開心一下，而施明亦很開心為生日悉心籌備，想不到卻飛來橫禍，生命危在旦夕，而李家鼎亦已獲悉前妻出了意外。

未來數天關鍵期

東網就施明危殆一事聯絡其大仔李泳漢，他對事件也不願多提，只說希望母親大步檻過，他說：「只要佢康復番，要我做咩都可以，我咁大個仔，最錫就係媽咪，佢係我最愛嘅人，比起老婆仲緊張，仲有啲孫都祈求佢冇事。」最令他接受不到，今日是母親71歲生日，本來預了一家人吃飯慶祝，他說：「我哋仲諗住遲啲擺大壽，地方都安排咗，諗起阿媽生日都要喺醫院度過……」他說時忍不住哽咽：「依家最緊要係佢個人冇事，醫生話呢幾日係關鍵期，所以我都冇乜點瞓覺。（細佬泳豪知唔知媽咪出意外？）我冇同細佬直接聯絡，不過佢一定會知道媽咪嘅情況。」

傳擁「陰陽眼」封鬼后

施明乃一名混血兒，1970年修讀麗的映聲第五期藝員訓練班，曾效力無綫、亞視及有線電視，參與過電影拍攝當動作女星，傳聞擁有「陰陽眼」，易與靈界接觸，故她曾主持不少靈異節目，被封為「鬼后」。出身自演藝世家的她，前夫李家鼎亦是藝人，二人育有一對孖仔泳漢、泳豪，1994年施明離婚後，為了讓一對兒子有良好的讀書環境，毅然帶他們到美國生活，她於當地不惜放下身段，爭取拍廣告及為電影配音，努力工作，加上李家鼎的生活費才勉強支撐到一家三口開支，可謂廿四孝母親，而藝人鄧梓峰、黃宇詩及母親華娃，亦與施明有親戚關係。

母子未破冰 泳豪孖老婆戥人高興

李泳豪早前結婚未有邀請母親及孖生兄長李泳漢出席，因而傳出家庭決裂。雖然早前李泳豪夫婦現身活動時，曾主動表示與母感情不變，又強調婆媳相處融洽，並且「有見面、行街」。原來事實並非如此，據知李泳豪與家人仍未破冰，關係一直未有修補過，結婚至今個多月，更沒有見過面。

有人繼續爆料，指施明做完大手術後，目前尚未度過危險期，但李泳豪昨日（4日）卻若無其事與太太出席踢拳總會就職典禮，今日（5日）還將照片上載到社交網，不值其所為。只見李泳豪夫婦全程笑容滿臉，不時與在場賓客舉杯拍照留念，當日有不少圈中人出席包括錢小豪、崔建邦及歐瑞偉等。