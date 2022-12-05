真空女酒保　開心咪走寶

先係世界盃，跟住落嚟就係聖誕同除夕，大家去酒吧嘅機會一定會多咗，如果喺酒吧內遇到一位好似Maria Desu咁又索又好身材嘅女酒保，肯定未飲酒就已經暈得一陣陣呀！

火辣逼人

其實無論落吧係乜嘢原因，最重要係玩得開心啫，只要玩得有禮，自然唔會有不愉快嘅事發生。話說回來，呢位靚女酒保係邊位？原來佢唔係酒保嚟㗎，而係嚟自越南嘅性感女Coser Maria Desu。

做得Coser，最重要係扮嗰樣似嗰樣，而呢次佢扮女酒保的確係相當吸睛，帶出美艷又火辣嘅味道。可能有人會覺得，佢個樣萌味十足，氣質仲帶點楚楚可憐，如果酒保生得咁可愛，絕對會畀人恰。不過咁講未免太主觀，正因為佢予人柔弱感覺，自然會激起男士天生嘅保護欲，如果邊個夠膽蝦呢位女酒保，相信會引起公憤囉！

超大尺度

有人話Maria Desu憑住萌樣加火辣身材，就已經夠晒吸睛，根本唔使Cosplay得神唔神似，都足以成為男士嘅焦點。雖然佢喺社交平台上所分享嘅福利相，露出尺度之大，甫士挑逗性之強，同埋佢嗰副含苞待放嘅發情樣，真係輕易勾起男士嘅原始本能，但其實佢喺Cosplay服裝及造型上，亦花咗唔少心思，好似早前佢一輯化身成《我的英雄學院》中嘅性感版蛙吹梅雨咁，造型真係夠神傳神！不過因為佢擁有一對激凸美乳，故此大部分網民嘅焦點都落喺佢嘅身材上。Maria Desu會唔會覺得唔開心？梗係唔會啦！因為以極限性感為賣點嘅佢，除咗想大家欣賞佢嘅Cosplay外，亦希望大家能感受到佢嘅性感魅力。

Profile

出生地：越南

身高：160cm

三圍：36G-25-36

Maria Desu喺社交平台分享嘅福利相，真係火辣度十足，中門大開可謂指定動作，甚至只用兩張貼紙仔黐住三點重地，完美演繹出乜嘢叫性感極限。