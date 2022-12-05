江嘉敏戴祖儀鑽研平民飲食文化　化身「導遊」探索特色大牌檔

由黎諾懿主持一連六集的全新飲食節目《大牌筵席》於今晚（5日）首播，象徵香港平民飲食文化的大牌檔日漸式微，全港僅剩20多間持牌的大牌檔，為延續這份香港風味，《大》邀來李家鼎、江嘉敏、戴祖儀、林盛斌（Bob）、吳浩康、衛詩雅、楊潮凱及陸浩明介紹各區的特色大牌檔，更分享檔主和食客之間的「人、情、味」小故事，黎諾懿化身「導遊」探索大牌檔附近社區的旅遊景點及文化特色。

今晚登場的嘉賓是李家鼎，他走訪經營了80年的中環老字號麵店品嘗遠近馳名的新鮮牛雜，他想起兒時回憶：「𡃁仔嗰時踢住拖鞋，食兩毫子魚蛋粉、三毫子雲吞麵嘅味道同回憶返番晒嚟。」更說比起新興的室內大牌檔，他更鍾情舊式大牌檔。

至於林盛斌（Bob）會在明晚（6日）現身，公開私藏的大牌檔名單，其中一間是Bob當DJ時的消夜飯堂，另一間則是其早餐蒲點。談到童年經常陪媽咪落大牌檔打躉，兩母子跟大牌檔老闆建立深厚感情，Bob直言這種親切感是其他餐廳難以取代：「去大牌檔就係食人情味同感覺，呢啲係高級餐廳或茶餐廳未必咁易畀到你，食大牌檔可能會好熱，但就係熱熱哋好好Feel。」他更訪問經營大牌檔43年的妹姐，雖然近年生意受疫情及社區重建等因素打擊，但妹姐一家仍努力堅守亡父的遺業，Bob十分感動：「我睇到佢哋對呢一間茶檔嘅鍾愛、齊心，其實呢個就係佢哋嘅家。」而楊潮凱及陸浩明在本周三（7日）播出的一集中，分別走訪港九街市熟食中心，學剪牛雜及炮製「小炒王」。