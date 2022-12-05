蔡卓妍與男友拍拖5年感情穩定：大家都要有私人空間

蔡卓妍（Sa）、林盛斌（Bob）、湯怡、麥秋成、沈震軒組成「一Bob即中隊」與譚俊彥、林夏薇、湯洛雯、黃智賢組成的「天下無敵豬隊友」對壘，晚上在將軍澳電視城為《獎門人開心感謝祭》擔任嘉賓錄影。阿Sa與湯怡踩住猛男大髀以五星戰隊戰陣出場，氣勢十足。豈料大眾起哄要求麥玲玲也學阿Sa擺甫士，集多人之力終於將玲玲師傅扶上阿Bob與秋成大髀，論論盡盡相當搞笑，期間她幾乎走光，幸阿Sa機警出手相救。

阿Sa玩「估野食」遊戲要孭住分量十足的阿Bob試食，她一邊嗌好重叫救命，但轉頭卻掛住食：「好好味，我唔講住喇。」輪到麥玲玲俯身試食，穿低胸裝的她身材呼之欲出，現場觀眾也看到嘩言，獎老錢嘉樂笑說：「玲玲帶咗兩個保齡球嚟玩遊戲喎。」

首次參加獎門人的阿Sa受訪表示是應阿Bob邀請，問到她是神隊友還是累街坊﹖她笑說：「我又唔知喎，Bob話冇壓力嘅，盡情玩就得。『淋雨』嗰個遊戲都幾刺激，辣辣壽司就未食過，所以唔知驚唔驚，不過已經帶定套衫替換。」 她又稱玩遊戲不會怕污糟，會享受節目，笑言有事會推Bob出來頂住。

近年Twins經常在內地工作，聖誕她會返內地與阿嬌(鍾欣潼)一同工作渡過，農曆年則會在港過年，原本計劃Twins20周年舉行演唱會因疫情擱置，她希望明年22周年有機會舉行。問到其富貴男友石恆聰可有陪她到內地開工？阿Sa笑說：「之前都試過一次，不過依家佢去咗睇世界盃。」阿Sa與男友拍拖5年感情穩定，雖然她經常在外工作，但男友也沒有投訴少陪伴：「佢都冇嘢做架嘛，大家都要有啲私人空間，同埋佢識我嗰陣已經知我工作係咁。」

阿Sa透露10月帶媽媽到日本旅行，因日元匯率低買得相當開心，但卻未能買爆喼，她笑說：「最慘係我依家體力真係唔得，行兩日已經想死，體力下降得好緊要。」講到她更加應該有仔趁嫩生，她笑說：「我知，諗下啦，盡力而為。」

同場，湯怡與老公麥秋成擔任錄影嘉賓。湯怡指獎門人由細看到大，但是首次參與，自嘲手腳唔協調，玩遊戲心情緊張。舞藝高強的麥秋亦笑言同樣手腳不協調，心情也相緊張。

兩人笑指平時經常一起整餅，也是第一次一齊玩遊戲節目，也樂意以夫妻檔工作。問到一起工作可擔心有拗撬？他笑說：「平時正常夫妻拗撬都會有，但係每次都係我認錯先，唔係返唔到張床瞓。」她笑說：「都係拗啲瑣碎事，係佢唔返房瞓咋，屋企有客房都唔係咁好，哈哈。」講到聖誕湯怡指隨後也會為屋企佈置聖誕裝飾，每年的聖誕節也會一家人拍攝全家福留念，她說：「每年都會寫聖誕畀個女，等佢大個睇。玩具就唔會買，等佢玩完屋企嗰啲先。」