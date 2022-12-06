【是日通勝】

農曆十一月十三

壬寅年 辛亥月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：13、29、38、40

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：得到幸運之神眷顧，各方面的運勢都不錯。

金牛座：做事忌得過且過，有清晰目標才會不斷進步。

雙子座：謀事要量力而為，不要把所有事都攬上身。

巨蟹座：愛情運稍遜，別再留戀那個不懂珍惜你的人。

獅子座：職場上要安守本分，低調不越界是自保良策。

處女座：事業上得不到人脈支援，容易變得孤掌難鳴。

天秤座：投資忌獨斷獨行，貿然下注有可能賠本收場。

天蠍座：事業運差，付出與收入不成正比，十分無奈。

人馬座：判斷力差，投資要審慎，防誤墮騙財陷阱。

山羊座：財運最強，謹記發財要立品，不能太自私。

水瓶座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

雙魚座：飲食要節制，不宜大魚大肉，防體重超標。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 財運旺

（跌）豬 多阻滯

鼠：社交應酬多，謹記適可而止，保重身體。

牛：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

虎：運氣較差，有小人來犯，要控制脾氣。

兔：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易犯錯。

龍：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

蛇：事業運不錯，多與人合作，無往而不利。

馬：士氣欠佳，工作不夠積極，表現退步。

羊：壓力大，情緒時好時壞，易胡思亂想。

猴：獲財神關照，懂討價還價，投資易獲利。

雞：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

狗：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

豬：是日沖煞，諸事不順，自信心備受打擊。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年風水布局（一）

正東方：二黑病符星飛到這位置，充滿着煞氣，如果是床頭、窗口或氣口，我們容易吸入這病氣，會經常出現小毛病。如果這位置是爐灶，要經常煮食，我們會把這病氣吃進肚內，建議放銅葫蘆，把病氣化解。

東南方：三碧是非星飛到，這位置充滿是非糾紛的氣場，輕則容易有口舌之爭，嚴重更會犯官非，而且這是一個破財的方位，建議放紅色裝飾物去化解，放紅燈會更好。

正南方：八白財星飛到，極之有利搵錢，如果這位置是門口、氣口，適宜經常打開，讓財氣入屋，同時可放一些紅色飾物及流水擺設，把這吉星催旺。若然自己的床頭是在正南方，代表自己睡在一個旺財的位置，更加有利。

西南方：一白貪狼星飛到，五行屬水，是代表桃花、人際的星曜，有利人緣，如果工作對人為主，例如公關、客戶服務、銷售這些行業，最為有利。如果想催旺桃花，可以在這裏放一兜水，在水內放一些桃花或玫瑰花瓣。由於西南方屬土，宜在水內再放六個銅錢，令土金水相生，效果更佳。