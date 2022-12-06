黃宗澤厭倦打打殺殺　孖吳卓羲林峯三傻出城搞笑

藝人黃宗澤今年入行23年，有意演而優則導，笑言可與好兄弟吳卓羲及林峯合演電影《三傻出城》。講到感情事，他自言在單親家庭長大，從沒成家立室憧憬，甚至可能終身不婚！

黃宗澤（Bosco）闊別5年再拍無綫劇《法證先鋒V》，雖已身經百戰，但參演如此經典系列劇集，他亦難免感壓力。對於劇集與MIRROR正、副隊長Lokman及Anson Kong等主演的ViuTV劇集《繩角》對撼，他認為劇種不同難以比較，但有多元化選擇也是好事。談及《法》劇突然變成台慶劇，令他有份入圍視帝，他表示完全沒想過爭獎：「從來唔係為攞獎而拍劇，反而觀眾覺得好睇，喺街撞到同我講，我仲開心，個獎又唔識同我講嘢。」

唔介意上綜藝

早前Bosco錯失與好兄弟吳卓羲及林峯參加內地節目《披荊斬棘》的機會，他坦言可惜：「因為喺電視史上，我哋3個一齊參加一個節目或演同一套劇係未試過，我唔介意去呢啲綜藝節目，當玩冇所謂，我又唔係賣唱功，如果唱歌嘅話，我負責Rap囉！唔好諗贏輸，當係娛樂，輸咗又唔使死，又唔係要息影，我都試過重唱《K歌之王》啦！」

他認為3人合作一定很開心，更提議：「希望一齊拍喜劇，唔好又打打殺殺，輕輕鬆鬆有得笑咪好囉！拍套《三傻出城》都OK！」除希望3兄弟合作外，他表示做幕前多年，也想試做幕後：「都想做導演，畀人拍咁多年，拍吓人囉！（搵邊個做主角？）我想搵新人，覺得胡子彤幾好。」

談到感情生活，Bosco表示過去一年拍了3部電影及3部劇集，根本沒時間談情說愛，問到想不想拍拖？他說：「冇乜所謂，隨緣啦！撞到就撞，家人冇催婚，我係單親家庭長大，從來冇呢啲一家三口、一家四口嘅畫面，亦冇諗過幾時結婚。（唔結？）都有可能。」