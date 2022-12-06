娛圈單打︱玉音魔音只一線　勤力虛心郭柏妍

無綫新紮小花郭柏妍在《歡樂滿東華2022》中，既唱歌又踩板，但稚嫩的歌聲被網民評為「上天給郭柏妍美貌，但奪走佢嘅歌喉」，難得她回應得體，「我下次一定出200分努力，畀個機會我OK？」令人不忍心責怪。

郭柏妍初試啼聲，水準當然不是唱家班亦非《聲夢》級數，但是否魔音卻見仁見智，觀乎也有網民讚她唱得可愛，說是玉音也不為過。

別的女藝人說會努力練習，外界尚且擔心會否是「愈是好看的女人愈會騙人」，但郭柏妍則值得信任，事關去年《明星運動會》中，只速學了一個星期射箭的她，為比賽苦練導致手臂通紅，明明大可擺幾個甫士給傳媒影張相，然後閃到一旁滑手機，她卻決不敷衍，這解釋了何以她極短時間便能躍進大銀幕。

說回唱功，不是死下苦功便能達致完美，得看有否名師指導與個人領悟，但郭柏妍以背心、熱褲Look踩板，即使同場前港姐冠軍邵珮詩飛越十級樓梯，落選港姐何泳芍滑落斜台，而郭柏妍就只是打頭陣熱舞，以及在平地上直線滑過大會所稱的「星光大道」，即以LED燈組成的龍門陣，但觀眾的焦點還是落在其表演之上，足證青春無敵已經殺晒。作為一個演員，唱功、炒餸等只不過是錦上添花，有固欣然，無亦何悲？不會有人因為演員欠缺唱歌造詣，又或不能在烹飪節目中展現廚藝，而評之為不合格吧？

林敏驄說郭柏妍是「行走的CD」，是娛樂性質居多的發言，可是，看天生有料的郭柏妍扭動青春活力的身軀，已經俘虜觀眾、網民、記者的眼球，「行走的Cute Darling」，當之無愧。