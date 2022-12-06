同你霎時衝動︱「廟街歌王」尹光率眾星開騷　最想同張敬軒過招放笑彈

繽FUN星網再獻新猷，由東網及繽FUN星網製作兼主辦的首個線上收費音樂會《同你霎時衝動》演唱會將於12月18日晚上8時半首播，屆時將會有「廟街歌王」尹光、「電視劇主題曲之王」葉振棠聯同何婉盈、莫鎮賢、江欣燕、蘇姍及姜蓓莉一眾唱得之人獻唱多首經典金曲，並由著名DJ顏聯武擔任主持，陪你一齊衝動！而有「樂壇笑匠」之稱的尹光近日受訪時自言最想跟同樣幽默風趣的「早餐界KOL」張敬軒過招，合作放笑彈。

是次線上演唱會由環星娛樂及旺場協辦，環星旗下藝人尹光預告會於演唱會演繹首本名曲《少理阿爸》及《你阿媽大減價》，他笑言：「呢兩首都係我嘅Hit歌，有啲人話呢啲歌好鹹濕，實在冇鹹濕，《少理阿爸》即係阿仔唔理個老竇之嘛，我登台嘅時候點唱嘅人多不勝數，尤其係年輕人一定要我唱呢首歌，否則唔使落台，好多大學生仲走上台同我一齊合唱。」

尹光的歌詞通俗抵死，深受年輕人歡迎，而尹光亦緊貼樂壇潮流，非常留意新一代歌手 :「近年新人真係好多，有好多只得十幾歲，好似炎明熹同姚焯菲都好叻，咁細個唱得咁好，無綫製造咗好多新人出嚟，好嘢！」講到最想合作的歌手，他點名張敬軒：「佢之前唱過我嗰首《你阿媽大減價》，佢唱得非常好，佢乜歌都肯唱，係一位好歌手。（有機會想Crossover？）想，原本佢嘅紅館演唱會其中一場請咗我做嘉賓，但後來個唱延期，所以最終冇合作，希望之後有機會啦！」

另外，現年78歲的尹光聲線仍然洪亮，談到養聲之道，他表示：「Keep住把聲要靠平時練歌，我成日喺屋企唱，唱到隔離屋都聽到，我記得晒百幾首時代曲嘅歌詞，我開演唱會從來唔睇提詞機，睇住我反而唔識唱。」問他有否計劃在紅館舉行80歲紀念演唱會？他坦言之前紅館有邀請他開騷，但被他婉拒，他解釋：「我1991年喺紅館開過3次演唱會，我覺得壓力好大，我唱歌要好自由，鍾意點唱就點唱，但紅館開騷，導演、編劇要你跟足去做，我唱歌係諗到乜就唱乜，你管得我咁要緊要，我咪唔做囉！」

12月18日20:30上架首播

12月19日12:00上架重溫

$58線上通行證（首播+限期內無限次重溫）

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