per se傾結婚仲未有共識　完騷急飛日本放鬆

組合per se兩位成員一連兩晚於九展舉行《the deca dance per se live 2022》音樂會 ，昨晚（5日）進行尾場演出，多位圈中好友包括陳健安、Serrini、許廷鏗及吳林峰等亦有到場支持。主音及鍵琴手Sandy與主音及結他手Stephen以一曲《粉碎糖果屋》為音樂會揭開序幕，音樂一起全場觀眾即企立歡呼，Sandy更首次於台上Solo跳舞，之後二人手拖手落台，獲現場觀眾掌聲不絕。

音樂會以表達二人對末日的不同看法為主題，他們接受訪問時指自上年尾於麥花臣場館開騷後，便決定要挑戰更大舞台，Stephen説：「今年踏入十周年，成個計劃都係圍繞有關末日，所以係慶祝之餘亦係喺絕望中去搵希望，要一個更勁嘅地方去做呢件事。（下次挑戰紅館？）逐步嚟啦。」

問到完成十年騷後是否會休息一下？Sandy透露一完騷二人便會動身飛日本放鬆：「聽日就飛啦，吸收吓人哋嘅文化，衝擊吓創作靈感，會留2個星期。」她笑言今次以吃喝玩樂為主，亦可滿足近年愛上攝影拍片的Stephen，Sandy説：「我已經講明第一日唔好影我，因為我唔化妝要休息。（順便旅行結婚？）唔會啦，呢樣嘢其實都係法律上嘅嘢，有冇都冇所謂。」Stephen聞言即表示不同意：「我覺得有好啲囉，時間啱嘅自然會Feel到，不過呢個行程未必Feel到住，哈哈。」他笑指首晚音樂會尾聲時，他做出一個單膝下跪動作，令大家誤會他求婚而起哄，但其實他只是在扮疲倦。