杜以辰挑戰精神分裂極限　於音樂劇《我們的青春日誌》分飾兩角

【營業資訊】杜以辰（前名杜小喬）挑戰精神分裂極限，於音樂劇《我們的青春日誌》飾演性格如南轅北轍的兩個女主角角色。

在香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》中，Jessica是品學兼優的乖乖女班長，而同學及閨蜜Nancy則是周旋於無數狂蜂浪蝶之間的收兵娘娘，二人的氣質及個性各走極端。2019年，當時仍為杜小喬的杜以辰於《我們的青春日誌》中飾演Jessica一角，更因而與當時的台上對手、飾演男主角Victor的譚永浩（Jarryd）結緣成為情侶，甜蜜至今。本年9月，《我們的青春日誌》以長壽音樂劇形式上演，杜以辰以另一身份Nancy重踏舞台，勁歌熱舞連場，令人驚艷！

在剛過去的星期六（12月3日），杜以辰於下午3點場次再次飾演Jessica，為觀眾帶來驚喜，同日晚上8:00點場次，她則以Nancy身份演出，一日之內游走於兩個截然不同的角色之間，堪稱藝高人膽大！

音樂劇導演陳恩碩表示：「長壽音樂劇的好玩之處在於它的靈活性，長時間的浸淫，可以為戲劇本身以至觀眾帶來變化和驚喜。以辰是一位很有天分又願意付出二百分努力的演員，有信心又願意作全新嘗試，不斷挑戰自己，兩場演出為觀眾帶來耳目一新的視聽之娛。」

杜以辰表示：「很高興有機會在2019年的《我們的青春日誌》中飾演Jessica一角，這個音樂劇對我來說別具意義！今年以長壽音樂劇形式上演，導演讓我挑戰飾演難度更高的收兵娘娘Nancy，是我演出生涯一個小小的里程碑。兩場分別演出Jessica及Nancy兩個角色，令我感到既興奮又緊張！除了導演之外，Jarryd亦督促及協助我練習，除了和我對戲，有時更會在出其不意時扮演Victor來考我反應，希望大家都喜歡我的全新嘗試！」