賞紅葉、着和服　潮玩偽京都之旅

隨着天氣轉涼，葉子漸漸轉色，不少人也乘機來一趟京都紅葉之旅。不過如果運氣欠佳搶唔到機票都不用愁，位於大棠與青衣公園的紅葉景色亦不輸外地，尤其當紅葉指數轉到「極紅」時更起到止癮作用，讓你一解思鄉之情。若嫌未夠喉，還有其他和風濃厚的本地景點值得一遊，大家不妨向達人取經，學埋點着和服和拍攝日系美照，就可以留港都能夠自製偽京都之旅！

大棠賞壯觀紅葉

位於元朗的大棠楓香林是最壯觀的紅葉觀賞地，每年秋冬都有大批遊人前來觀賞紅葉美景。今年更吸引，因為港鐵安排了期間限定專車來往朗屏港鐵站與大棠楓香林山道，所以十分方便。遊人到達大棠山道車站後，就可以下車上山前往楓香林。沿途路段平坦沒有分岔路，更有樹蔭遮擋太陽，不怕暴曬。步行到涼亭位置，就是最多楓香樹林立的地方。這裏鋪滿紅葉，與遠處的綠色山景相結合，景色充滿層次感，讓人有種遠離城市繁囂的錯覺。

打卡之餘也不妨了解紅葉出處，原來大棠的紅葉來自楓香樹，與楓樹外貌相似。楓香葉會隨溫度變化而變色，溫度愈低，紅葉與黃葉現象就愈明顯。因此綠色的葉子轉紅時間會隨着天氣轉換而反覆不定，具體是甚麼日子轉色很難說得準。較快轉冷的秋冬季就愈快見到紅葉，如果像今年天氣較和暖，紅葉季就會姍姍來遲。

點去楓香林？

如大家不想「摸門釘」，上到山見到綠油油一片，出發前可先查詢漁農自然護理署逢周五更新的紅葉情報，參考指數分為紅、開始紅、黃、綠、樹葉疏落5級，變為「開始紅」的級別就可上山！另外，由即日起至2023年1月15日，逢星期六、日及公眾假期，可乘搭路線K66A巴士到大棠山道。落車後沿着山道的行人路上山，約1小時左右就會見到遍野布滿紅葉的盛景。

青衣公園湖景映紅葉

除大棠外，青衣公園由於臨近港鐵站，交通方便，也成為近年一家大細賞紅葉的熱點。公園內種植了約20棵落羽松，每逢秋冬季就會出現橙黃與橙紅色交錯的景色，搭配靜止的湖面與園內的特色庭院建築風格，讓人恍如置身外國。如剛好碰上日落時分，金黃色的陽光灑在樹木之上，整個園地就更加浪漫如仙境。

點影先似日系寫真？

話到明是偽京都之旅，打卡相又點可以冇日系感覺！所以今次邀請了專門拍攝和服寫真的茶貓寫真館負責人Kathy，分享着和服影日系相技巧，讓大家在本地都能影到超有日系Feel的寫真。

影相方面，Kathy認為最重要是自然流露的表情與動作，不是迎合拍攝去刻意做一些動作，而是很自然與環境或一同拍攝的親友互動，再搭配不做作的表情，便會自然滲出日系感覺。另外，日系相講求光影，即是要在有充足光線的地方拍攝，下午有光影交錯的時分，會較易拍攝出日系感覺。Kathy說：「因此一般拍攝時間都會定在下午2時至5時左右，這段時間是影相嘅黃金時間。反之，正午時間影相就冇咁靚，因為直曬嘅光線冇光影感覺，會冇咁好睇。」

如果是室外拍攝，她建議到有大自然景觀的地方：「例如荔枝角公園，交通比較方便，公園面積大且有庭院、草地、小橋流水等自然元素配合拍攝，是影和服相的首選之地。最近適逢紅葉季節，可選擇一些有紅葉景色的地點影相，以增加應季氛圍。」

至於室內拍攝，就應該以攝影場景風格來搭配不同道具。她指出：「例如選擇傳統和室，可以茶杯、酒杯或日式紙扇作道具；如果想影出西洋風格，就可搭配一些乾花、哩士、布藝等來營造現代流行的感覺。」此外，室內攝影的光影也很重要，Kathy建議在有自然日光的室內地方拍攝，便能影出最自然最靚的照片。

揀和服好重要

在秋天，應該穿那一類和服上街影相呢？其實可以先認識少少和服的種類。Kathy分享：「夏天會穿着浴衣，浴衣適合輕便、輕鬆場合，例如去浸溫泉。傳統上不會穿浴衣出席正式或要見人的場合，不過現時日本潮流興女仔着浴衣、打扮華麗的上街影相打卡。而另一種『小紋』就係女生日常外出服裝，男生就會穿上『羽織着物』。至於在正式場合穿着的『振袖』，是未婚女性穿着的禮服，而『袴』就是女性入學式或畢業穿着的傳統服裝，而男性就會在正式場合穿着紋『付羽織袴』。」

她續說：「『小紋』與『振袖』較受大眾歡迎，因為相比起浴衣，穿着程序上會更複雜更有儀式感，而且大家都想穿着比較華麗的款式。為了跟上現時日本的潮流，最近更有西洋風的和服，搭配哩士、花藝等較新潮元素，與傳統和服影相的感覺又有很大分別。現時秋冬季來臨，就不推薦大家穿適合夏季的浴衣，在紅葉影相背景之下會顯得格格不入。」她建議拍攝紅葉場景時，大家想輕鬆少少可選擇「小紋」，想有華麗感覺就穿上「振袖」。

和服打卡貼士：

1.和服很緊很貼身，穿和服前最好不要吃太飽。

2.別在和服內穿太多衣服，一般建議穿一件打底背心就足夠。

同場加映：其他本地日系景點

除了影紅葉景點外，以下3個大熱打卡位，也滿滿日系Feel！

1.天后日式庭院祕境：天后廟道3號花園內藏一個日式庭院，雖面積不大但卻能夠還原日本古都庭院的大部分細節，包括竹棚搭建的小屋、小石橋、石燈籠等。周邊的圍欄以竹子製造，更增添幾分古色古香。連林家謙都來過此地打卡，讓粉絲們以為他去了日本。不過此處蚊患嚴重，大家記得帶備蚊怕水。前往此地可由炮台山站出發，沿着斜路上山步行約15分鐘左右便可到達。

2.西貢文青風遊客中心：海下遊客中心位於西貢郊野公園內，靠近擁有豐富海洋生物的海下灣公園，其設計走文青簡約風，加上清水混凝土外牆亦印有木紋，猶如日式木平房，搭配四周清幽翠綠環境，讓人猶如置身「鄉下」。尤其是當中的木長廊、小庭院及迴廊等打卡位，更是和風濃烈。加上中心內的玻璃屋展館，展示了海洋生態與保育資訊，大家打完卡不妨入內參觀，學習更多保護環境知識。

3.愉景灣純白海邊教堂：坐落於愉景灣海店後方，純白色外觀像日本關島海邊教堂。建築的最大特色是用上三角形設計，並混合大量玻璃構造；牆身以落地玻璃為主，在陽光底下採光十足，入夜後玻璃窗又射星光與燈影，感覺夢幻又浪漫！不過由於教堂內部不對外開放，建議大家只停留在教堂外拍照，打卡後再到附近海邊走走，欣賞海景放鬆身心。