與崔珉煥育有一仔兩女　律喜每月教育費花近5萬蚊惹熱議

韓國25歲女星金律喜於2017年11月退出女團LABOUM，翌年1月與樂隊FT Island成員崔珉煥奉子成婚，同年5月誕下兒子，並於2020年2月誕下孖女。

律喜與崔珉煥最近錄影育兒專家吳恩英博士主持的節目《吳恩英的黃金諮詢室》，預告片日前公開，律喜指3名子女每月的教育費達800萬韓圜（約4.85萬港元），認為每個母親都會想給孩子最好的，但崔珉煥就表示不認同：「我無法理解她的想法，她想在同一時間投資太多東西了。」而吳恩英博士亦表示：「你好像是將自己的缺失投射在孩子身上。」

片段公開後，不少網民表示不滿，指800萬韓圜（約4.85萬港元）的教育費對一般人來說是很難負擔的金額，觀眾看了之後根本不會有共鳴，而律喜當年是因為戀情曝光而退團，影響LABOUM進軍日本的計劃，LABOUM的4名成員已於去年9月與事務所解約，組合名存實亡，較有人氣的成員率濱曾與935事務所談簽約的事，但之後已沒有消息，而其他成員至今亦沒有活動的機會，出現經濟困難，網民批評律喜上節目晒命根本沒有顧及舊隊友的感受。