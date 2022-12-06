意大利時令新菜　好多選擇

來到冬天，坊間不同的西式餐廳都轉換菜單，率先為大家介紹適合和親友分享的意大利菜，除了親民的意粉和小食等，亦有富特色主題的菜式推出，這個時候，又要約埋朋友齊齊歎喇！

各區滋味

意國每個地區都有不同的食材，中環Testina於今季推出多款午市及晚餐單點菜式，就有各款地道傳統菜，頭盤有選用南部坎帕尼亞的栗子湯，表面鋪上香脆意式風乾豬面頰肉和牛奶泡沫。曼圖亞南瓜打造的意式南瓜雲吞，香滑有層次，啖啖肉的燉牛板腱肉也令人食指大動。另外還有炭烤牛心、野豬意大利寬條麵和野兔意式扁麵，為客人帶來不一樣滋味。

戶外用餐

初冬來臨，氣溫略降，這個時候最適宜戶外用餐。鰂魚涌戶外露天花園餐廳Tempo Tempo推出全新戶外意式午市套餐，開胃菜有松露托斯卡納沙律、24 個月的帕爾馬火腿配意大利蜜瓜和火箭菜、吞拿魚醬小牛肉，以及經典布袋芝士配西西里番茄和特級初榨橄欖油等。主菜有意大利扁麵條配馬尼拉蜆和維蘇威火山風乾番茄肉醬、啖啖肉的燒春雞、鮮味的烤黃鰭吞拿魚，還可升級享用自家製黑松露細扁麵或香煎和牛西冷等，甜品有檸檬雪葩或開心果奶凍。同時間，餐廳推出新款雞尾酒，造型可愛的獨角獸馴獸師、開胃的鹽漬蜂蜜雞尾酒，又或是冰鎮雜莓薄荷酒等，一杯在手，迎接涼風，好疏爽。

新店新菜

每次有新店開張，總會迎來新菜式。好像LIFETASTIC BISTRO因應將軍澳新分店，推出全單點和冬季菜式，單點菜式包括鹹蛋黃紫菜雞翼、焗番茄醬咖喱肉丸、生酮燒牛肉無花果沙律，意粉和主菜就有熱豬腩肉伏特加忌廉通粉、帕爾馬火腿芝士雜意大利飯、慢煮澳洲牛面伴忌廉薯蓉和蒜蓉牛油焗龍蝦等。冬季餐單有紅蝦意大利飯、辣炒大閘蟹肉蟹膏牛粉和豐富的海鮮拼盤，選擇都相當多。

芬芳白松露

來到冬日，意大利當造的白松露正合時宜，尖沙咀哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina由現至2023年1月4日，推出3款白松露菜式，日本Taiyouran炒蛋伴多士、香煎北海道帶子及白松露選用日本有機雞蛋，蛋香和白松露香混合。手製意大利蛋麵伴帕爾馬芝士配白松露吃到啖啖芝士、牛油和白松露氣息，至於海鮮意大利飯伴香煎帶子、露筍及白松露，每一口都是鮮味。其他還有龍蝦沙律、野菌子濃湯伴香煎北海道帶子和意大利圓粗麵等選擇。

沿海鮮味

意大利的冬季相當寒冷，補暖菜式有很多，Osteria Marzia今季的PLATRD冬日限定餐單以冬夜海岸饗宴為題，打造香口的炭烤帶子，意粉可選擇帶檸檬清香的墨魚螺絲粉或開心果魚香意粉，大家亦可加指定價錢升級至龍蝦扁意粉或自選烹調方式的是日魚鮮。最後以自家製鳥結糖冰糕做甜品，讓大家邊吃邊味遊意大利海岸。

野外風味

歐洲的冬季，會供應野兔、野鴨等野味，由現時至12月31日，香港金域假日酒店意大利餐廳Osteria以「野外風情」為主題，推出一系列野味菜饌。烤鹿肉柳伴忌廉南瓜茸及酸櫻桃汁，酸甜醬汁提升了鹿肉的味道。醃珍珠雞沙律配黑松露及燒雜菜配法國鄉村麵包，惹味飽肚。加入菇菌的野豬肉粒羊肚菌自家製意大利麵，散發陣陣堅果和菌香。鹿肉沙樂美腸菠菜軟芝士薄餅，新鮮出爐時吃，最是美味。

薄餅開心Share

講到最適合和朋友分享的意大利美食，薄餅肯定是其中一款。薄餅及冬甩外賣專門店Dough Bros剛於將軍澳開設分店，特別推出全新的The Italian，卡拉布利亞辣肉腸，香辣惹味，配汽水或啤酒都咁夾。除此之外，店子亦推出用番茄、水牛和布里芝士、煙熏火雞火腿、香腸煙肉卷、紅莓醬杏烤迷迭香等製作的季節限定聖誕特色薄餅，配濃郁的百利酒朱古力冬甩，好邪惡。