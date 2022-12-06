東冲有料到：簡簡單單已極好

最近去了布吉島拍攝電視節目外景，於當地入住了兩間酒店，第一間位處山頭野嶺的酒店，有關方面安排了面積非常大的Pool Villa給我，但坦白說由於早出晚歸的關係，Villa的泳池只是經過沒有用過，座擁的無敵海景亦幾乎得物無所用，而且因為位處山頭野嶺的關係，所以出入都需要等待酒店電動車接送，其實也頗麻煩。當拍完外景時其實身心俱疲，巴不得馬上上床瞓覺，但當到酒店時既要等專車接送，之後還要再走一段路才能返房，而房間Size又超大，無論換衫、刷牙、拎電話等都要多行幾步，實在非常疲勞。

之後換了一間布吉市內的新酒店，情況完全OK！首先因為新開張的關係，還未有太多旅客入住，而且是一棟式設計，從酒店門口回到客房不需三分鐘，超級方便。房間雖然不算超大，但對於有工作在身的人非常合適，換衫、刷牙、沖涼毋須多走幾個圈，最緊要係冷氣夠凍、熱水夠熱、床鋪夠舒服兼設備齊全。酒店設計亦夠獨特，屬於新型Boutique Hotel，早餐雖然並非自助餐，但供應十分豐富。兼且酒店老闆娘每天都在酒店向你噓寒問暖，予人一種溫暖及友善的感覺。整間酒店感覺超級有型，但地點並非海灘之上，所以缺乏無敵海景，不過也因為位處布吉舊城區之中，所以去購物按摩影相都好方便。

正所謂鹹魚青菜各有所愛，看你是想入住無敵海景的Pool Villa，抑或想要出入方便兼簡單舒適的Boutique Hotel了。

胡慧冲