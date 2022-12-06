長期遭老闆刻薄對待　李昇基團隊每周膳食費得900蚊

2004年出道的韓國35歲男星李昇基，上月驚爆出道18年來一直遭所屬的Hook事務所不公平對待，他曾推出137首歌曲，音源收益累計5,700萬港元，他卻從未收過一分一毫，老闆權某一直謊稱其唱片賺不到錢，當李昇基要求出示音源結算的詳細內容，權某便發嬲聲言要整死李昇基，李昇基本月初終於向事務所提出解約。

曾於18年前做過李昇基經理人的A某近日向韓媒爆料，指權某當年亦對待李昇基十分刻薄，她曾於2004年時要求還未成年的李昇基去卡啦OK，叫他唱歌給其友人聽，而即使李昇基每次出騷費高達4萬至6萬港元，但權某每星期只會向李昇基的團隊提供900港元膳食費，而李昇基只可在平價餐廳用餐，連食飯團也要問經理人，試過因為買咖啡飲而被權某責罵，而李昇基每次聽到權某的電話就會顯得很害怕，即使受到不公平對待，亦從沒有反抗。

另外，曾憑韓語美國片《農情家園》勇奪奧斯卡最佳女配角的老牌女星尹汝貞與Hook事務所的合約已於昨日（5日）結束，她已決定不續約，Hook事務所方面宣布與尹汝貞結束合約關係的消息，並希望她今後可以健康地拍攝更多好作品。