施明仍留醫ICU 李泳豪不滿被爆料：我唔會高調講家事！

藝人李泳豪母親施明日前在家跌倒頭部重創，需緊急接受開腦手術保命，目前正在深切治療部昏迷留院，情況相當危殆，但是李泳豪前日（4日）於母親出事後，仍若無其事與太太出席踢拳總會就職典禮，昨日（5日）還將照片上載到社交網，因而引起網友指與他與未母親關係仍未破冰，泳豪就解釋說：「因為知道媽媽情況穩定，我係唔會將家事周圍講嘅人，而且應承咗出席活動都要守承諾。」

對於施明被人爆料做開腦手術，李泳豪知道時感到好嬲，還暗指知道邊個是爆料人，他說：「由始至終知道咩事，結婚又係咁，我不嬲都唔會高調講家事，冇人想畀人知道屋企人做手術，家人亦有共識唔會講出去。其實媽媽因咩事入院係佢嘅私隱，等佢好番佢自己想講就講，我同爸爸李家鼎都係唔會將家事四處張揚嘅人。（泳漢？) 呢啲你問番佢好啲。」

而李泳漢受訪時就表示：「我都想知道係邊個爆料！（你細佬喺媽媽出事後仲有出活動！）我忙於為媽媽處理緊官司嘅事，所以唔知亦冇睇，唔理得人咁多。」至於施明前夫李家鼎則受訪時就不願多談，透露施明早兩日入院做手術，已過危險期，目前觀察中，希望她大步檻過。

其實李泳豪早前結婚，母親施明及孖生兄長李泳漢未有出席，因而傳出家庭決裂。雖然早前李泳豪夫婦現身活動時，曾主動表示與母感情不變，又強調婆媳相處融洽，並且「有見面、行街」。不過，原來事實並非如此，據知李泳豪與家人仍未破冰，關係一直未有修補過，結婚至今個多月，更沒有見過面。