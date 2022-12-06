譚耀文林家熙演父子超合拍：唔使開口都有心照嘅感覺！

譚耀文、林家熙（Locker）、應智越（細貓）、鄭浩南及姚樂怡等主演的電影《拚命三郎》早前煞科。譚耀文在片中飾演的「阿郎」與Locker的父子情是戲中主軸，譚耀文說：「我同劇本一樣都打磨咗好幾年，期望影片上映會有好成績。」

Locker對於跟譚耀文第一次合作，坦言非常舒服，因為譚耀文在拍攝前已約他吃飯互相了解，又互傳信息及分享喜歡的電影，因此拍攝時已熟落了很多，笑言甚至不用開口也能理解對方：「拍攝時我覺得已經同譚哥有種父子默契，好多時覺得唔使開口，都有種『心照啦』嘅感覺，佢真係好似我一個非常Friendly嘅『老竇』。」

對於這個「兒子」，譚耀文則讚他踏實、勤力，珍惜演出機會：「即使今次佢身心負擔好重，休息時佢都成日喺旁邊感受現場種種，証明佢好珍惜今次機會。」第一次拍電影的細貓雖然在片中與譚耀文對立，但一樣有父子感覺：「開始時見到譚哥有啲緊張，但佢好似爸爸咁同你分享經驗，有一種非常親切、和藹『爸爸』嘅感覺。」譚耀文笑說：「細貓由開始驚青，直至漸入佳景，愈嚟愈有自信，我感覺好似真係陪住佢哋一齊成長咁，所以我都覺得自己Young咗。」