本日日本：人氣模特兒聯乘《精靈寶可夢》飾物登場

《精靈寶可夢》（Pokémon）吸引世界各地老中青粉絲，周邊商品也多不勝數，最近專門經營《精》相關商品的官方店舖Pokémon Center就找來人氣模特兒藤田Nicole合作，將於12月7日推出「Pokémon accessory × 25NICOLE」首飾系列。是次聯乘有多達20款產品，由本身係《精》粉絲的藤田在時尚設計中融入了Pokémon的魅力，並推出了日常使用方便的單品，包括有兩款大大個的絲帶髮夾，由適合秋冬的絨質地製成，並分別附有迷你冰及燭光靈的吊飾。此外還有閃閃生輝的彩粉蝶耳環，及以藤田Nicole最喜歡的沙漠蜻蜓為主題設計的太陽眼鏡和耳骨夾，不可錯過的還有白海獅頸鏈及可作錢包使用的比卡超電話套，時尚與可愛兼備。

與此同時，12月7日至16日期間在 Lumine Est 新宿B1F 活動空間會開設一間快閃店Petit Collection by Pokémon Center，以這次聯乘的單件為中心，售賣一系列Pokémon Center 配件。為紀念此次聯乘，12月10日藤田Nicole將在 Lumine Est 新宿舉辦Talk Event，雖然參與活動的抽籤已經結束，不過可在藤田的Instagram Live上看到部分活動內容，粉絲要留意了。