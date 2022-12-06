Q：本人51歲，男性，有包皮長，驗小便有大腸桿菌。請問何解我的小便會找出大腸桿菌？感染此菌令本人很痛苦，已吃了一星期抗生素。謝謝解答。

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A：大腸桿菌或某些其他細菌經由尿道口逆行至尿道及膀胱內，並沾附和繁殖於細胞壁，便會導致尿道感染和發炎症狀。發炎會使患者感到異常不適，症狀包括排尿困難、排尿有灼熱感和刺痛感、膀胱部位或下背部疼痛、頻尿且以夜間為甚、尿液混濁甚至惡臭、嚴重者有血尿情況，日常生活飽受影響。

究竟大腸桿菌從何而來呢？在正常健康的情況下，體內的尿液是無菌的，細菌只會存在於尿道的前三分一段和尿道口。換言之，尿液採樣時不會抽取可能沾到細菌的前段尿液，只會取「中段尿」作化驗樣本，若尿液樣本的含菌量高於105/毫升，即屬「菌尿」，代表患者已受細菌侵襲並且瀦留在尿液中。

尿細菌培養測試呈陽性，可區分為「上尿路感染」，這牽涉到病情較嚴重的腎臟問題。「下尿路感染」則是較普遍的尿道炎和膀胱炎，常見的致病菌為大腸桿菌和葡萄球菌，男性有機會因包皮過長、手淫創傷、衞生欠奉等因素而觸發感染，細菌滋擾尿路生態。雖然它亦有機會藉着不潔性行為傳播支原體、滴蟲、真菌等，但尿道受細菌感染不必然代表源自性病。

閣下現需服用抗生素，此為最快捷去控制病情的方法。若想徹底治愈和避免循環復發，必須阻截細菌源頭。包皮過長而又忽略清潔護理，日積月累下藏污納垢，大腸桿菌和葡萄球菌最易匿藏在龜頭部位，伺機經由尿道大舉侵襲泌尿系統。閣下宜於完成抗生素療程後前往覆診，向醫生查詢有關包皮過長的問題，了解日常護理或手術方案。

李偉儀